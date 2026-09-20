Cảnh báo tình trạng dùng kích điện đánh bắt cá trên sông Nhà Lê

Hình ảnh sử dụng kích điện để đánh bắt cá trên sông nhà Lê (đoạn qua đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, sáng 20/9).

Cụ thể, tại khu vực sông Nhà Lê đoạn qua đường Mật Sơn và cầu Quảng Xá, phường Hạc Thành, thời gian gần đây xuất hiện người sử dụng kích điện để đánh bắt cá.

Với lưu lượng nước lớn, dòng chảy xiết, việc sử dụng kích điện với phương tiện thô sơ để đánh bắt cá không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng mà còn là hành vi bị nghiêm cấm, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Người dân khi phát hiện các trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.