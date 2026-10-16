Cảnh báo tình trạng dùng AI tạo dựng, phát tán tin giả về tôn giáo trên mạng xã hội

Công an TP.Quảng Ninh làm việc, xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về chức sắc tôn giáo trên địa bàn

Theo Phòng An ninh mạng (Công an TP.Quảng Ninh), thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn phản ánh về việc các trang, nhóm mạng xã hội chia sẻ nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm hình ảnh, âm thanh, video giả mạo được tạo ra từ công nghệ AI nhằm bôi nhọ uy tín của các tổ chức tôn giáo, ảnh hưởng xấu đến danh dự của chư Tăng Ni, chức sắc và cá nhân liên quan.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, các cá nhân vi phạm đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin thiếu căn cứ. Lực lượng công an đã yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tín ngưỡng, tôn giáo là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, được Hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Việc cố tình thêu dệt, phát tán thông tin giả mạo về các cơ sở thờ tự, chức sắc, tín đồ không chỉ xúc phạm niềm tin tâm linh mà còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội và tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

“Tin giả, tin sai sự thật” được tạo ra bởi công nghệ AI liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng khiến ranh giới thật - giả trên không gian mạng ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng khuyến cáo chư Tăng Ni, Phật tử và nhân dân: Ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các kênh truyền thông chính thống; không đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video khi chưa được xác thực; Không vì tò mò hoặc tương tác ảo mà tiếp tay phát tán thông tin sai lệch; Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu cắt ghép, xuyên tạc tôn giáo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao chánh niệm và ý thức chấp hành pháp luật. Tùy thuộc vào mức độ và hậu quả, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.