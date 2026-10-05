Cảnh báo tình trạng cắt ghép clip để tống tiền

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân bình tĩnh xử lý khi nhận được tin đe doạ tống tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ đầu tháng 10/2026 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng hình ảnh, video nhạy cảm rồi cắt ghép gửi cho những nạn nhân mà chúng nhắm tới nhằm mục đích đòi tiền chuộc, đổi lại sự im lặng. Trong đó, có nạn nhân bị đối tượng xấu, uy hiếp tinh thần, yêu cầu phải chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là vào tài khoản mạng xã hội của những người chúng nhắm đến để thu thập các hình ảnh, video, tải về. Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh để cắt ghép thành những sản phẩm nhạy cảm rồi gửi cho nạn nhân để đe dọa tống tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận: Phần lớn nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là cán bộ, công chức để nhằm khai thác tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền.

Có những tin nhắn, đối tượng xấu đe dọa khá trắng trợn như sau: “Xin đừng nghĩ tôi đang đùa! Anh không còn nhiều thời gian nữa. Thời gian đếm ngược của anh đã bắt đầu, tất cả các video phù hợp và các bài viết của bạn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tôi nhấn gửi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tin rằng lúc đó, bạn chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của cả nước và thu hút sự chú ý lớn. Nếu bạn không phản hồi ngay bây giờ, bạn sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả”. Một tin nhắn khác lại đe doạ rằng: “Tôi đã thu thập được bằng chứng về lối sống suy đồi đạo đức và trụy lạc của bạn. Bây giờ hình ảnh được cung cấp để bạn xác nhận. Nếu bạn không muốn vấn đề này gây hại cho mình, vui lòng liên hệ ngay với tôi theo số… để bàn bạc giải pháp! Nếu bạn không liên hệ với tôi kịp thời, thông tin liên quan sẽ được công khai trên mạng”.

Trước hiện tượng lừa đảo nêu trên, nhiều người đã trình báo tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng cảnh báo và hướng dẫn những người bị đe dọa cách xử lý, giúp họ ổn định tâm lý, nhận diện thủ đoạn của các đối tượng và không chuyển tiền theo yêu cầu. Nhiều trường hợp đã không mắc bẫy, không chuyển tiền cho các đối tượng xấu.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, thủ đoạn lừa đảo này không mới, song với việc sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ, các đối tượng cũng khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và dễ rơi vào bẫy tống tiền.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán - Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm, người dân không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ. “Gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý. Bởi việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng lại, mà còn có thể khiến người bị đe dọa tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền” - Thượng tá Nguyễn Xuân Toán nói.

Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị người dân, khi sử dụng mạng xã hội nên hạn chế công khai những thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép. Không kết bạn, trò chuyện, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho những tài khoản không rõ danh tính. Đặc biệt, khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa, tống tiền, cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền và không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời trình báo ngay cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.