Các tin nhắn SMS mạo danh NAPAS đang sử dụng nhiều chiêu trò để đánh cắp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng. NAPAS khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập đường link giả mạo hoặc cung cấp thông tin bảo mật

NAPAS vừa phát thông tin về việc phát hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh thương hiệu này, gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân với những kịch bản khác nhau nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò để dẫn dụ khách hàng, trong đó có yêu cầu hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng hoặc đề nghị đổi điểm thưởng theo thể lệ chương trình ưu đãi do NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai.

Điểm chung của những thủ đoạn này là dẫn khách hàng truy cập các website giả mạo tên miền NAPAS, sau đó yêu cầu nhập thông tin liên quan đến tài khoản và thẻ ngân hàng. Khi có được thông tin cá nhân, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng.

NAPAS khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu và đã thông báo sự việc đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Trước tình trạng trên, NAPAS khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link giả mạo, không cung cấp thông tin bảo mật của tài khoản và thẻ ngân hàng.

Đồng thời, khi cần kiểm tra thông tin chính thức liên quan đến tình trạng thẻ NAPAS, khách hàng cần liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ kịp thời.

NAPAS cũng lưu ý thẻ NAPAS là thẻ do các ngân hàng, công ty tài chính Việt Nam phát hành. Đơn vị này quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ, bảo đảm tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

NAPAS khẳng định, đơn vị này không có chức năng phát hành thẻ và quản lý hoạt động giao dịch thanh toán thẻ của khách hàng. Để nâng cao cảnh giác, khách hàng được khuyến nghị theo dõi thông tin chính thức từ NAPAS tại website napas.com.vn.