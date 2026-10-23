Cảnh báo tin nhắn lừa đảo xuất hiện trong luồng SMS chính thức của ngân hàng

Theo Cục An ninh mạng, Bộ Công an, mới đây, một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng V. phản ánh việc nhận được tin nhắn mang tên ngân hàng, thông báo 12.500 điểm thưởng sắp hết hạn và yêu cầu truy cập đường dẫn để nhận quà.

Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS trước đó của ngân hàng, làm gia tăng nguy cơ người dùng mất cảnh giác.

Cục An ninh mạng cho biết, đây là thủ đoạn giả mạo SMS Brandname, trong đó đối tượng có thể sử dụng thiết bị giả trạm phát sóng BTS để phát tán tin nhắn mạo danh ngân hàng.

Lợi dụng cơ chế ghép Brandname của điện thoại thông minh, các đối tượng tội phạm chèn tin nhắn giả vào ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả.

Một tin nhắn lừa đảo xuất hiện ngay trong luồn SMS chính thức của ngân hàng và tin nhắn cảnh báo của Bộ TTTT. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Các đối tượng thường soạn các tin nhắn với nội dung như điểm thưởng của khách hàng sắp hết hạn, khách hàng có phát sinh giao dịch đáng ngờ... kèm đường link có chứa mã độc hoặc đường link giả mạo nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân hay chiếm đoạt tào dản của khách hàng.g

Cơ quan công an lưu ý, theo quy định tại Thông tư số 50/2024/TT-NHNN quy định ngân hàng không gửi tin nhắn SMS, thư điện tử chứa đường dẫn liên kết truy cập trang tin điện tử cho khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, yêu cầu nhận quà hoặc xác minh tài khoản qua đường dẫn lạ, khách hàng không nên truy cập hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin thẻ.

Nếu cần kiểm tra, nên chủ động mở ứng dụng ngân hàng, nhập địa chỉ website chính thức hoặc liên hệ tổng đài qua số điện thoại được công bố trên kênh chính thức. Trường hợp đã cung cấp thông tin nhạy cảm, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ khóa hoặc bảo vệ tài khoản.