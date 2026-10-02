Cảnh báo tin giả tai nạn kèm ảnh Cảnh sát giao thông tại Gia Lai

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của tài khoản "Lam Rahlan" thường xuyên đăng tải hình ảnh tai nạn giao thông tại Gia Lai. Đáng chú ý, nội dung các bài đăng khẳng định vụ tai nạn có người bị thương kèm hình ảnh hiện trường có phương tiện mô tô và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, các nội dung trên không đúng sự thật. Thực tế không xảy ra vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai như bài đăng nêu.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin về tai nạn giao thông trên mạng xã hội. Những thông tin không rõ nguồn, chưa được cơ quan chức năng xác nhận có thể gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cục CSGT cảnh báo thông tin giả về một vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai được đăng tải kèm hình ảnh hiện trường có CSGT.

Không vội chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng

Khi tiếp nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông trên mạng xã hội, người dùng cần kiểm tra thời gian, địa điểm, nguồn đăng tải và đối chiếu với thông tin từ cơ quan chức năng.

Đặc biệt, hình ảnh đi kèm bài viết không phải là căn cứ để khẳng định vụ việc vừa xảy ra. Người dùng cần tránh chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tục lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình cung cấp, chia sẻ, truyền đưa trên mạng xã hội.

Đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân, khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định mức xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức; cá nhân vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin về tai nạn giao thông, người dùng cần xác minh nguồn và nội dung. Không rõ nguồn, chưa kiểm chứng thì tuyệt đối không chia sẻ.