Cảnh báo thuốc giả được quảng cáo 'thần dược phòng ngừa đột quỵ'

Ngày 5/10, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản số 10214/SYT-KTLVYT gửi UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội và đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền.

Theo thông tin của Cục Quản lý Y, dược cổ truyền (Bộ Y tế), thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, trong đó có vụ sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lưu hành, kinh doanh, thông tin, quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, trong đó chú trọng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo. Các địa phương cần chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan để truy xuất nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu, chào bán thuốc cổ truyền trên địa bàn và trên các nền tảng mạng xã hội; chú trọng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn; kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm là "thần dược phòng ngừa đột quỵ"…

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sỹ, mua thuốc tại cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.