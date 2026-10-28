Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mạo danh thông tin đăng ký kinh doanh để lừa đảo trục lợi

Cụ thể, các đối tượng đã thực hiện chiêu trò tinh vi, như: Sử dụng trái phép thông tin cá nhân của công dân để đăng ký, đứng tên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, từ đó làm phát sinh tranh chấp phức tạp và xâm hại trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Hoặc lợi dụng hình ảnh giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giả hoặc đánh cắp để tạo lòng tin khi giao dịch mua bán qua mạng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Trước những rủi ro trên, Sở Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán giấy tờ tùy thân; không cung cấp hình ảnh giấy tờ, thông tin tài khoản định danh điện tử, mật khẩu, mã OTP hoặc chữ ký số cho người không có thẩm quyền. Đặc biệt, không tùy tiện xác nhận yêu cầu trên ứng dụng VNeID hay ký hồ sơ ủy quyền đăng ký kinh doanh khi chưa nắm rõ nội dung.

Đối với các giao dịch thương mại điện tử, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không chỉ dựa vào ảnh chụp giấy phép, căn cước hay biển hiệu do người bán cung cấp để chuyển tiền. Cần chủ động kiểm tra kỹ tư cách người giao dịch và chủ tài khoản nhận tiền, bởi thông tin đăng ký kinh doanh có thật không đồng nghĩa với việc người đang giao dịch là đại diện hợp pháp.

Để giúp người dân chủ động phát hiện và xử lý kịp thời khi gặp sự cố, Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các bước tra cứu và giải quyết, như sau:

Người dân có thể tham khảo qua trang web masothue.com bằng cách nhập họ tên hoặc số CCCD/CMND để rà soát các doanh nghiệp có thông tin người đại diện trùng khớp. Lưu ý: Đây chỉ là kênh tham khảo ban đầu, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP tại đây.

Hoặc truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn để đối chiếu công khai các thông tin về mã số, địa chỉ trụ sở và người đại diện pháp luật. Đối với hộ kinh doanh, liên hệ trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã để được xác minh.

Nhất là, khi phát hiện bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, người dân cần thu thập chứng cứ và gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an. Ngay khi có văn bản xác định hành vi giả mạo từ cơ quan Công an, người dân làm thủ tục gửi yêu cầu hủy bỏ, thu hồi giấy tờ bị cấp trái pháp luật đến Phòng Quản lý doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính đối với doanh nghiệp; Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cấp xã đối với hộ kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Nghị định số 296/2026/NĐ-CP.

Trường hợp đã chuyển tiền đặt cọc và có dấu hiệu bị chiếm đoạt, cần lập tức liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ khẩn cấp. Đồng thời, trình báo cơ quan Công an để điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật./.