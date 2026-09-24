Cảnh báo thủ đoạn tặng quà Trung thu, dụ quét mã QR để chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt để gửi bưu phẩm đến tận nhà người dân.

Bên ngoài bưu phẩm thường gắn các nội dung như “quà tri ân khách hàng thân thiết”, “quà Trung thu” hoặc sử dụng hình ảnh, logo của các thương hiệu, sàn thương mại điện tử nhằm tạo lòng tin.

Bên trong hộp quà hoặc giấy hướng dẫn thường có mã QR kèm lời mời như “quét mã để xác thực nhận quà”, “nhận voucher” hoặc “nhận tiền lì xì”.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo quét mã QR ẩn dưới gói quà tri ân

Sau khi quét mã, người dân có thể bị chuyển đến website giả mạo có giao diện giống ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử và bị yêu cầu nhập thông tin căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP.

Một số trường hợp, các đối tượng yêu cầu người nhận tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để kích hoạt quà tặng. Việc cài đặt các ứng dụng này có thể khiến thiết bị bị cài mã độc, làm lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tạo điều kiện để đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị từ xa. Ngoài ra, đối tượng có thể yêu cầu người nhận chuyển trước các khoản tiền với lý do “phí vận chuyển”, “phí kích hoạt” hoặc “phí nhận quà”, sau đó cắt đứt liên lạc.

Dấu hiệu cần cảnh giác là những món quà được gửi đến từ người hoặc đơn vị không rõ danh tính; quà tặng miễn phí nhưng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; mã QR dẫn đến đường link có tên miền, ký tự bất thường hoặc yêu cầu người nhận chuyển tiền trước.

Để phòng ngừa, người dân không nên quét mã QR trên bưu phẩm, tờ rơi hoặc giấy hướng dẫn không rõ nguồn gốc, nhất là khi được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản hoặc thực hiện giao dịch. Không tin tưởng tuyệt đối vào bao bì, logo, tên thương hiệu trên quà tặng mà cần chủ động liên hệ doanh nghiệp thông qua các kênh chính thức để xác minh.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua đường link không rõ nguồn gốc; không tải và cài đặt các ứng dụng, tệp có đuôi .apk từ đường link được gửi qua mã QR, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức.

Trường hợp đã quét mã QR, truy cập đường link hoặc cung cấp thông tin cho đối tượng nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết. Đồng thời, lưu giữ bưu phẩm, mã QR, đường link, tin nhắn và lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.