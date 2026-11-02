Cảnh báo thủ đoạn nạp tiền qua ứng dụng giá rẻ: Người dùng có nguy cơ mất tài sản và rủi ro pháp lý

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn gian lận tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng chính sách hoàn tiền (refund) của nền tảng hoặc dùng thông tin thẻ ngân hàng đánh cắp để thực hiện giao dịch thanh toán hộ. Khi hệ thống phát hiện gian lận, người dùng sẽ bị nhà phát hành thu hồi vật phẩm, khóa tài khoản vĩnh viễn, thậm chí bị lộ lọt dữ liệu cá nhân và tài chính.

Đáng chú ý, việc sử dụng các dịch vụ giao dịch không rõ nguồn gốc còn khiến người dân vô tình tiếp tay cho hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, đối mặt với nguy cơ bị xử lý hình sự về tội chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nạp tiền qua các kênh trung gian không chính thức; không chia sẻ mật khẩu, mã OTP. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời khóa thẻ ngân hàng, đổi mật khẩu và trình báo cơ quan công an để xử lý.