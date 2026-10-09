Cảnh báo thủ đoạn mua bán người qua chiêu “việc nhẹ, lương cao”

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cảnh báo thủ đoạn giả mạo thông tin tuyển dụng trên mạng, dụ dỗ người dân đi làm ở địa phương khác hoặc ra nước ngoài bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Tội phạm mua bán người còn lợi dụng môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi, mua bán trẻ sơ sinh, nhu cầu hiến ghép tạng hoặc đưa người lên tàu cá để cưỡng bức lao động. Các đối tượng cũng lợi dụng địa bàn biên giới, đường mòn, lối mở để hoạt động xuyên biên giới.

Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc mua bán người trên địa bàn; phân tích phương thức, thủ đoạn và những điều kiện làm phát sinh tội phạm để giúp người dân nâng cao cảnh giác.