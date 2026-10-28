Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, trục lợi vé Concert 'Nối vòng tay lớn'

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán vé miễn phí, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội rao bán vé.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, toàn bộ vé tham dự chương trình được phát miễn phí. Trong ngày 27-10, đã có 5.000 vé điện tử được đăng ký. Tuy nhiên, ngay sau khi người dân đăng ký vé trên hệ thống, nhiều bài viết rao bán vé xuất hiện trên mạng xã hội với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Cơ quan chức năng cảnh báo, đây có thể là thủ đoạn trục lợi bất chính, trong đó phổ biến là yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc trước, giao dịch qua hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc giao dịch riêng ngoài hệ thống chính thức. Sau khi nhận tiền, các đối tượng có thể gửi vé giả, vé bị chỉnh sửa bằng phần mềm hoặc bán cùng một mã QR cho nhiều người, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Ban Tổ chức khẳng định vé được phát miễn phí, do đó việc rao bán lại vé nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Thái Nguyên đang rà soát, xác minh các tài khoản và quản trị viên hội, nhóm có dấu hiệu thu gom, mua bán vé hoặc lừa đảo. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, tùy tính chất và mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để tránh bị lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán vé miễn phí, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội rao bán vé. Người dân có thể theo dõi chương trình qua livestream hoặc tại các điểm cầu có màn hình LED công cộng.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu đầu cơ, mua bán vé hoặc lừa đảo, người dân cần lưu lại bằng chứng như tin nhắn, thông tin tài khoản ngân hàng và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định.