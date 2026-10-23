Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tặng hàng triệu USDT qua tin nhắn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, cơ quan Công an cảnh báo tới người dân, nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trực tuyến - thông qua tin nhắn từ người lạ, tự nhận mắc ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian sống và muốn chuyển giao toàn bộ tài sản trước khi qua đời.

Công an TP Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tặng tài sản qua tin nhắn (nguồn: CATP Bắc Ninh)

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo được dàn dựng theo nhiều bước:

Bước 1: Đối tượng chủ động nhắn tin làm quen, nói chuyện, dựng chuyện mắc bệnh hiểm nghèo, sắp qua đời và muốn trao tặng tài sản;

Bước 2: Sau khi đã làm quen, đối tượng đưa ra thông tin sở hữu tài sản lớn để thu hút sự chú ý, tạo tâm lý muốn nhận tài sản;

Bước 3: Cung cấp đường dẫn website, tên đăng nhập và mật khẩu có sẵn để người nhận truy cập, kiểm tra số dư;

Bước 4: Khi người nhận muốn rút tiền, yêu cầu thanh toán các khoản phí như kích hoạt tài khoản, xác minh, nộp thuế hoặc phí giao dịch;

Bước 5: Tiếp tục viện dẫn các lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng không cho phép rút tài sản.

Nguồn: CATP Bắc Ninh

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo: Người dân không truy cập website đáng ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, khóa riêng hoặc cụm từ khôi phục ví tiền mã hóa; tuyệt đối không chuyển tiền để nhận tài sản chưa được xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn website, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch liên quan, để trình báo cơ quan Công an. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan để được hỗ trợ.