Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, 'Bắt cóc online' nhằm vào người trẻ

Một trong những văn bản giả danh mà đối tượng sử dụng để gửi cho nạn nhân. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Thời gian gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận các vụ lừa đảo qua không gian mạng nhắm vào người trẻ. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Ngày 23/10/2026, Công an phường Bảy Hiền và Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến một em sinh năm 2008, quê tỉnh Bình Phước. Chỉ sau gần 1 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định vị trí bị hại tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền. Thời điểm được phát hiện, bị hại đang trao đổi qua ứng dụng Zoom với đối tượng lừa đảo được cho là ở Campuchia. Bị hại đã chuyển khoản hơn 3 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, truy xét, làm rõ phương thức, thủ đoạn và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai của nạn nhân. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Trước đó, ngày 21/10/2026, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của một em sinh năm 2008 về việc bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1,98 tỷ đồng. Theo trình báo, khoảng 09 giờ cùng ngày, bị hại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo thông tin cá nhân của bị hại có liên quan đến một đường dây rửa tiền. Để chứng minh bản thân vô tội, bị hại được yêu cầu thực hiện các bước “xác minh tài sản” theo hướng dẫn của đối tượng. Do lo sợ và tin tưởng, bị hại đã đặt mua dụng cụ để cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và tài sản mang đi bán, sau đó thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Dù diễn ra dưới những hình thức khác nhau, cả hai vụ việc đều cho thấy nguy cơ người trẻ bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, điều khiển hành vi từ xa thông qua các phương tiện liên lạc trên không gian mạng. Các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc với bị hại mà vẫn có thể tác động đến nhận thức, khiến nạn nhân làm theo những yêu cầu bất thường, thực hiện các giao dịch chuyển tiền và tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Các đối tượng sử dụng văn bản giả danh gửi nạn nhân. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đây không phải là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới mà đã được cơ quan Công an và các cơ quan chức năng nhiều lần thông tin, cảnh báo. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, thiếu cảnh giác, dễ bị các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống để dẫn dụ, thao túng, chiếm đoạt tài sản. Điều này cho thấy việc nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng và sự quan tâm, đồng hành của gia đình đối với người trẻ vẫn là yêu cầu hết sức cần thiết trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng, thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền hoặc yêu cầu chứng minh tài sản. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, không tiến hành điều tra, lấy lời khai qua các ứng dụng gọi video và không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn, cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa, yêu cầu giữ bí mật, di chuyển đến địa điểm riêng, bật camera liên tục hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “bảo lãnh”, “chứng minh tài sản”, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và chủ động đến cơ quan Công an gần nhất để xác minh./.