Hình ảnh một trang website thương hiệu Denby giả do Norton phát hiện. Ảnh: Norton

Theo khảo sát của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC), 72% người được hỏi cho rằng AI khiến việc phân biệt nội dung thật và giả trên mạng gần như không thể. Trong khi đó, 84% nhận thấy quảng cáo giả mạo ngày càng khó phát hiện.

Các chuyên gia của Norton cảnh báo tội phạm mạng sử dụng AI tạo website, hình ảnh và quảng cáo giống thương hiệu chính hãng, đồng thời đưa ra mức giảm giá hấp dẫn, có khi tới 80%, để dụ người mua thanh toán.

Đáng chú ý, Cơ quan Tiêu chuẩn thương mại Quốc gia Anh cho biết các đối tượng còn tìm cách thao túng kết quả của chatbot AI, khiến những trang web lừa đảo có thể xuất hiện trong các đề xuất mua sắm.

Dấu hiệu đáng ngờ gồm tên miền gần giống website chính thức, giá bán thấp bất thường hoặc yêu cầu chuyển khoản, thanh toán bằng tiền điện tử.

Các chuyên gia khuyến cáo người mua tự truy cập website chính thức thay vì nhấp vào đường dẫn quảng cáo, kiểm tra kỹ tên miền và đánh giá người bán.

Người tiêu dùng cũng nên sử dụng phương thức thanh toán có bảo vệ giao dịch, kích hoạt xác thực hai yếu tố và thông báo biến động tài khoản để hạn chế rủi ro.