Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo người dân tham gia cờ bạc trực tuyến

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, hoạt động cờ bạc, cá cược trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội và hội nhóm kín để quảng cáo, lôi kéo người tham gia.

Cơ quan công an cảnh báo người dân không tham gia cờ bạc trực tuyến dưới bất kì hình thức nào. Ảnh: CAQN

Để thu hút người chơi, các đối tượng thường sử dụng những lời mời chào như “trò chơi giải trí”, “tài xỉu”, “đặt cược online”, “game đổi thưởng”, “chơi thắng chắc”, “nạp tiền nhận thưởng” hoặc “kiếm tiền nhanh”. Những hình thức này tiềm ẩn nguy cơ khiến người tham gia thiệt hại tài sản, đồng thời phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, không chỉ người trực tiếp tham gia đánh bạc, cá cược, mà việc đăng tải, chia sẻ, bình luận, quảng bá hoặc tương tác với các nội dung, đường link liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến cũng có thể tạo điều kiện cho các đối tượng mở rộng hoạt động, lôi kéo thêm người tham gia và tùy tính chất, mức độ có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đó, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào; không đăng tải, chia sẻ, quảng bá hoặc phát tán các đường link, nội dung liên quan đến hoạt động cờ bạc trên mạng.

Người dân cũng cần cảnh giác trước những lời mời chào kiếm tiền nhanh, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các tài khoản có dấu hiệu nghi vấn.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm, website hoặc nội dung có dấu hiệu tổ chức, quảng bá, lôi kéo người tham gia cờ bạc trực tuyến, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan và thông báo kịp thời cho cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.