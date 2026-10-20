Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tâm linh trên mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung mang màu sắc tâm linh, huyền bí dưới hình thức livestream, video chia sẻ, hội nhóm tư vấn phong thủy, đổi vận, cầu tài lộc, chữa lành... Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng những hoạt động này để gieo rắc tâm lý lo sợ, khiến người tham gia tin vào các lời phán truyền thiếu căn cứ, từ đó tìm cách thu lợi bất chính.

Thông qua những lời quảng cáo về khả năng thay đổi vận mệnh, hóa giải vận hạn, chữa bệnh hoặc mang lại may mắn, các đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin, tác động đến tâm lý và khiến người dân phụ thuộc vào những dịch vụ tâm linh không có cơ sở kiểm chứng.

Không dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ mang màu sắc mê tín, một số đối tượng còn kết hợp quảng cáo, kinh doanh những sản phẩm được thổi phồng công dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng. Người dân có thể bị thúc ép mua hàng, chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ hoặc sử dụng sản phẩm với niềm tin sẽ được giải hạn, cải thiện sức khỏe hay gặp nhiều may mắn.

Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm sai lệch nhận thức, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của người dân.

Theo quy định tại Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác có thể bị xử phạt tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng mù quáng vào những lời phán truyền, cam kết đổi vận, chữa bệnh hoặc làm giàu thiếu căn cứ khoa học.

Đồng thời, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm trước khi mua; không giao dịch chỉ vì tâm lý lo sợ hoặc bị thúc ép. Tuyệt đối không tùy tiện chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản, cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, không chia sẻ, phát tán những nội dung mê tín dị đoan, thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật, người dân cần lưu giữ bằng chứng và kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, người dân cần phân biệt giữa hoạt động tín ngưỡng chính đáng với hành vi lợi dụng tâm linh để mê hoặc, lừa đảo, trục lợi. Mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức, tỉnh táo trước những lời hứa hẹn thiếu căn cứ, tránh để lòng tin trở thành công cụ bị kẻ xấu lợi dụng.