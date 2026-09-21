Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng AI để lừa đảo và vi phạm pháp luật

Thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo, chỉnh sửa hình ảnh; làm giả tin nhắn thông báo ngân hàng, cơ quan chức năng… ngày càng tinh vi. Công an Cà Mau khuyến cáo người dân không vội tin vào những gì nhìn thấy trên màn hình, nhất là trước khi chia sẻ thông tin hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Hình ảnh giả, trả giá thật

Phòng An ninh mạng Công an Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8,5 triệu đồng đối với T.Q.T (SN 1999, ngụ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Phòng An ninh mạng Công an Cà Mau công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính với T. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện tài khoản Facebook “T.Q.T” đăng tải hình ảnh bản thân mặc trang phục Công an nhân dân.

Làm việc với cơ quan Công an, T. thừa nhận bản thân không phải cán bộ Công an. Một số hình ảnh được đăng tải là sản phẩm của việc sử dụng công nghệ AI để cắt ghép, chỉnh sửa nhằm “câu view, câu like”. Anh T. đã nhận thức hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung và giao nộp trang phục cho cơ quan chức năng.

Tin nhắn giả… mất tiền thật

Ở một vụ việc khác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lưu Thị Như Băng (SN 2001, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lưu Thị Như Băng.

Đầu tháng 9/2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Băng đưa ra thông tin gian dối với bà L. (ngụ địa phương) về việc đã được ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay tiền nhưng đang chờ giải ngân. Để tạo lòng tin, Băng sử dụng công nghệ AI tạo tin nhắn giả, tài liệu giả thể hiện ngân hàng đã giải ngân và gửi cho bà L. xem.

Tin tưởng thông tin này, bị hại nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Băng. Từ ngày 9/9 đến 4/11/2025, Băng đã chiếm đoạt tổng số tiền 444,145 triệu đồng của bà L. Chỉ đến khi trực tiếp đến ngân hàng xác minh, bà L. mới phát hiện không có khoản vay như Băng thông tin.

Điều đáng lưu ý là thủ đoạn lừa đảo không còn dừng ở những lời nói gian dối. Các đối tượng có thể tạo ra hình ảnh, tin nhắn, nội dung điện tử có hình thức giống thông tin chính thức để biến thông tin giả thành “bằng chứng” đánh lừa người khác.

Từ những vụ việc trên, Công an Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các nội dung được tạo dựng, chỉnh sửa bằng công nghệ AI trên không gian mạng. Không phải bất kì hình ảnh nào nhìn thấy cũng là hình ảnh thật; không phải tin nhắn mang tên ngân hàng cũng là thông báo thật.

Trong môi trường số, hãy kiểm chứng trước khi tin, xác minh trước khi chuyển tiền và cân nhắc trước khi chia sẻ. Bởi một cú nhấp chuột có thể chỉ mất vài giây, nhưng hậu quả của một hành vi vi phạm hoặc một giao dịch sai lầm có thể kéo dài rất lâu.