Cảnh báo thủ đoạn lập website giả mạo, lừa bán tour Sơn Đoòng

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Oxalis cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure nhằm quảng cáo, chào bán tour thám hiểm Sơn Đoòng và Hang Én trên công cụ tìm kiếm Google cùng các nền tảng mạng xã hội. Các trang web này sử dụng tên miền gần giống, sao chép toàn bộ giao diện, hình ảnh và bài viết chuyên môn của đơn vị chính thức nhằm tạo niềm tin, tiếp cận người có nhu cầu đặt tour.

Website giả mạo lừa bán tour thám hiểm Sơn Đoòng - Nguồn: Internet

Nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Sơn Đoòng là tour thám hiểm đẳng cấp quốc tế, vận hành giới hạn tối đa khoảng 1.000 khách mỗi năm nhằm bảo vệ hệ sinh thái hang động. Tour hoạt động theo mùa từ tháng 1 đến tháng 8, đòi hỏi nghiêm ngặt về sức khỏe và thể lực của người tham gia.

Do số lượng chỗ hạn chế trong khi nhu cầu toàn cầu rất lớn, du khách thường phải đặt trước từ 1-2 năm. Hiện tại, toàn bộ suất thám hiểm Sơn Đoòng đã được đăng ký kín đến hết năm 2028. Đại diện Oxalis lưu ý, quy trình đặt tour Sơn Đoòng không yêu cầu khách thanh toán ngay sau khi gửi thông tin đăng ký. Hồ sơ của khách sẽ được tiếp nhận, kiểm tra các thông tin về sức khỏe, thể lực; sau khi được xác nhận, đơn vị mới gửi hướng dẫn thanh toán.

Tour thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028 - Ảnh: Ryan Deboodt

Để tránh rủi ro mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân, du khách tuyệt đối không chuyển khoản, không nhấp vào đường link lạ từ quảng cáo hoặc các hội nhóm mạng xã hội. Khách hàng cần kiểm tra kỹ tên miền chính thức, đối chiếu thông tin liên hệ và chủ động liên hệ trực tiếp qua kênh chính thống của Oxalis Adventure trước khi thực hiện mọi giao dịch.