Giả danh người quen sắp sang Việt Nam, gửi vé máy bay để tạo lòng tin, đối tượng sau đó yêu cầu người phụ nữ chuyển 28 triệu đồng để “đóng thuế” tại sân bay Nội Bài. Nhờ được cán bộ công an kịp thời xác minh, người phụ nữ đã tránh mất tiền oan.

Thời gian gần đây, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh người nước ngoài gặp sự cố tại sân bay, yêu cầu người thân, bạn bè chuyển tiền để giải quyết.

Các đối tượng thường dựng chuyện một người nước ngoài vừa nhập cảnh vào Việt Nam, bị lực lượng chức năng tạm giữ tại sân bay hoặc gặp vướng mắc về thủ tục do mang theo số lượng lớn ngoại tệ, hành lý. Sau đó, chúng liên hệ với người thân, bạn bè hoặc người quen của người này, thông báo cần chuyển tiền gấp để đóng các khoản phí hoặc "giải quyết nhanh" vụ việc.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra ngày 26/10/2026. Chị Phạm Thúy Nhi, trú tại tỉnh Lâm Đồng, quen một người qua Facebook. Người này tự giới thiệu là bác sĩ, quốc tịch Đức.

Sau một thời gian trò chuyện, người này thông báo sẽ sang Việt Nam thăm chị Nhi và gửi hình ảnh vé máy bay để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, chị Nhi nhận được cuộc gọi thông báo người quen đang bị tạm giữ tại sân bay Nội Bài, đồng thời yêu cầu chị chuyển 28 triệu đồng để "đóng thuế".

Cảnh báo thủ đoạn giả người quen bị giữ tại sân bay để lừa tiền. (Ảnh minh họa)

Lo lắng cho người quen, chị Nhi đến sân bay Nội Bài để tìm hiểu sự việc. Tại đây, chị gặp Đại úy Lê Văn Đồng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội 1 đang làm nhiệm vụ.

Qua xác minh và phối hợp với hãng hàng không, Đại úy Lê Văn Đồng phát hiện chuyến bay mà đối tượng cung cấp không có thật. Cán bộ Công an cửa khẩu sau đó giải thích, phân tích thủ đoạn lừa đảo để chị Nhi nhận diện sự việc. Nhờ vậy, chị không chuyển tiền cho các đối tượng.

Trước đó, ngày 19/10/2026 và những ngày tiếp theo, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài cũng tiếp nhận thông tin về một số trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Qua xác minh, hỗ trợ kịp thời, cán bộ đơn vị đã ngăn chặn việc chuyển tiền, giúp những người liên quan tránh bị mất tài sản.

Trước tình trạng trên, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo các yêu cầu "lo chi phí", "lo việc" cho người thân, bạn bè hoặc người quen được thông báo đang gặp sự cố tại sân bay khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi nhận được những thông báo tương tự, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với người liên quan và cơ quan chức năng để kiểm chứng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.