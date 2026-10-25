Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website để đánh cắp tiền, dữ liệu

Cùng với sự phổ biến của hoạt động mua sắm, thanh toán và giao dịch trực tuyến, các thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản người dùng ngày càng tinh vi. Trong đó, đáng chú ý là việc sử dụng các ký tự có hình dáng tương tự để tạo tên miền gần giống địa chỉ website hợp pháp, sau đó thiết kế giao diện, logo và nội dung tương tự trang chính thức nhằm đánh lừa người truy cập.

Ảnh minh họa.

Chẳng hạn, chữ “a” trong bảng chữ cái Latin có thể bị thay bằng ký tự “α” (alpha trong bảng chữ cái Hy Lạp). Trên một số phông chữ, hai ký tự này khá giống nhau, khiến người dùng khó nhận ra sự khác biệt khi kiểm tra địa chỉ website.

Các đường link giả mạo thường được phát tán qua tin nhắn SMS, email, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến hoặc các hội nhóm trên Internet. Nội dung dẫn dụ có thể là thông báo nhận quà, xác nhận đơn hàng, cập nhật tài khoản, hoàn tiền hoặc yêu cầu xử lý giao dịch khẩn cấp.

Khi truy cập website giả mạo và làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và thông tin thanh toán. Các đối tượng có thể sử dụng dữ liệu này để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, chiếm đoạt tiền hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Để phòng tránh, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi truy cập, đặc biệt chú ý các ký tự dễ nhầm lẫn, dấu gạch nối và phần mở rộng bất thường. Người dùng nên tự nhập địa chỉ website đã được xác minh hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ; không tùy tiện nhấn vào đường link gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc nhập thông tin nhạy cảm vào website chưa được xác minh. Đồng thời, cần sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực đa yếu tố, thường xuyên cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và sử dụng các công cụ cảnh báo website độc hại.

Khi nhận được thông báo bất thường liên quan đến đơn hàng, tài khoản hoặc thanh toán, người dùng nên liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ qua kênh chính thức để xác minh. Nếu đã nhập thông tin vào website đáng ngờ, cần nhanh chóng đổi mật khẩu bằng thiết bị an toàn, liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo vệ tài khoản, lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an.