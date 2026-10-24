Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website để đánh cắp tiền, dữ liệu

Theo Công an TP Hà Nội, cùng với sự phổ biến của các hoạt động mua sắm, thanh toán và giao dịch trực tuyến, các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản của người dùng.

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là đăng ký tên miền sử dụng các ký tự có hình dáng tương tự địa chỉ website hợp pháp, sau đó thiết kế giao diện, logo và nội dung gần giống trang chính thức nhằm đánh lừa người truy cập.

Chẳng hạn, chữ “a” trong bảng chữ cái Latin có thể bị thay bằng ký tự “α” (alpha trong bảng chữ cái Hy Lạp). Hai ký tự này có hình dáng khá giống nhau trên một số phông chữ, khiến người dùng khó nhận biết sự khác biệt khi kiểm tra địa chỉ website.

Ảnh minh họa - CACC.

Các đường link giả mạo thường được phát tán qua tin nhắn SMS, email, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến hoặc các hội nhóm trên Internet. Nội dung đi kèm có thể là thông báo nhận quà, xác nhận đơn hàng, cập nhật tài khoản, hoàn tiền hoặc yêu cầu xử lý giao dịch khẩn cấp nhằm dẫn dụ người nhận truy cập.

Khi truy cập website giả mạo và làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và thông tin thanh toán. Từ những dữ liệu này, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, chiếm đoạt tiền hoặc lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Để phòng tránh thủ đoạn trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ toàn bộ địa chỉ website trước khi truy cập, đặc biệt chú ý các ký tự dễ nhầm lẫn, dấu gạch nối và phần mở rộng bất thường.

Người dùng nên chủ động nhập địa chỉ website đã được xác minh hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ, không tùy tiện nhấn vào các đường link được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội. Đồng thời, tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc nhập thông tin nhạy cảm vào website chưa được xác minh.

Người dân cần sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực đa yếu tố, thường xuyên cập nhật hệ điều hành, trình duyệt và sử dụng các công cụ cảnh báo website độc hại.

Khi nhận được thông báo bất thường liên quan đến đơn hàng, tài khoản hoặc thanh toán, người dân nên liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ qua kênh chính thức để kiểm tra, xác minh. Trường hợp đã nhập thông tin vào website đáng ngờ, cần nhanh chóng đổi mật khẩu từ thiết bị an toàn, liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo vệ tài khoản, đồng thời lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an.