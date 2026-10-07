Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nguồn gốc, hạn sử dụng thực phẩm

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Quảng Ninh) cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Qua điều tra một số vụ án cho thấy, thủ đoạn giả mạo nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm ngày càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng.

Một trong những sản phẩm giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ, nơi đóng gói sản phẩm bị thu giữ. Ảnh: CAQN

Điển hình vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại hộ kinh doanh Đ.V.T., phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh.

Theo cơ quan công an, các đối tượng liên hệ với tiểu thương tại khu vực La Phù, Hà Nội mua số lượng lớn thực phẩm, bánh kẹo theo cân. Đi kèm số hàng này là tem, nhãn mác thể hiện thông tin về nơi sản xuất, đóng gói tại các tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Hà Nội… nhưng không in ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Sau khi nhận hàng, các đối tượng tiến hành sang chiết, chia thành những gói nhỏ, đóng gói rồi tự in ngày sản xuất, hạn sử dụng lên tem nhãn. Số sản phẩm sau đó được vận chuyển, đưa đến tiêu thụ tại nhiều cửa hàng tạp hóa và cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, không mua, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo thông tin trên bao bì, nhãn mác.

Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần kiểm soát nguồn hàng, thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm đưa ra thị trường.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.