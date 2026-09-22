Cảnh báo thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, chiếm đoạt tiền giải ngân

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả danh người hỗ trợ vay vốn để mở, kiểm soát tài khoản ngân hàng, sau đó chiếm đoạt khoản tiền được giải ngân.

Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng thường tìm đến những người đang có nhu cầu vay tiền và giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người chuyên hỗ trợ làm hồ sơ vay. Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra lời mời hỗ trợ vay tín chấp, đồng thời yêu cầu người vay cung cấp nhiều thông tin cá nhân như họ tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp và hình ảnh giấy tờ tùy thân.

Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ vay vốn. Ảnh minh họa

Sau khi có được dữ liệu của nạn nhân, đối tượng có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Đáng chú ý, tài khoản được tạo dưới danh nghĩa người vay nhưng quá trình thực hiện lại có thể nằm trong sự kiểm soát của kẻ lừa đảo.

Khi khoản vay được xét duyệt, nạn nhân tiếp tục được hướng dẫn thao tác trên điện thoại. Các đối tượng thường đưa ra nhiều lý do như cần xác nhận giải ngân, hoàn thiện hồ sơ, xác thực khoản vay hoặc kích hoạt khoản tiền sắp nhận.

Tuy nhiên, đây thực chất là bước để đối tượng kiểm soát tài khoản đã được mở trước đó. Khi tiền vay được chuyển vào tài khoản, chúng lập tức thực hiện các giao dịch chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác nhằm tẩu tán và chiếm đoạt số tiền giải ngân.

Không cung cấp thông tin ngân hàng cho người lạ

Trước nguy cơ người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản và vay tiền trái phép, Công an khuyến cáo người có nhu cầu vay vốn nên trực tiếp liên hệ ngân hàng, công ty tài chính hoặc sử dụng các nền tảng, kênh giao dịch chính thức của đơn vị cho vay.

Người dân không nên gửi tùy tiện ảnh CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác. Đặc biệt, cần thận trọng với những lời đề nghị hỗ trợ vay vốn thông qua mạng xã hội, điện thoại hoặc các nền tảng trực tuyến không chính thức.

Một dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là việc người vay được yêu cầu truy cập đường link không rõ nguồn gốc, tải ứng dụng lạ hoặc cung cấp mã OTP với lý do “xác nhận giải ngân”, “kích hoạt khoản vay” hay “nhận tiền”. Công an nhấn mạnh khách hàng không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng qua điện thoại, mạng xã hội.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin tài khoản cho người lạ. Ảnh minh họa

Kiểm tra kỹ trước khi nhận tiền vay

Trước khi ký hợp đồng tín dụng, người vay cần xác minh rõ thông tin về đơn vị cho vay, số tiền dự kiến vay, mức lãi suất, các loại phí cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên. Tài khoản được sử dụng để nhận tiền giải ngân cũng cần được kiểm tra cẩn thận.

Sau khi khoản vay được phê duyệt, khách hàng nên chủ động kiểm tra tài khoản ngân hàng để xác nhận khoản tiền đã thực sự được ghi có, đồng thời thường xuyên theo dõi lịch sử giao dịch nhằm kịp thời phát hiện bất thường.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản ngân hàng được mở hoặc sử dụng trái phép, nhận thông báo về một khoản vay mà bản thân không thực hiện hoặc nghi ngờ trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng, tổ chức tín dụng để kiểm tra và áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản. Đồng thời, cần trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.