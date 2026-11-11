Cảnh báo thủ đoạn giả danh Công an yêu cầu cập nhật dữ liệu dân cư để lừa đảo

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến người dân, tự xưng là cán bộ Công an hoặc đại diện cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường đưa ra lý do thông tin căn cước, dữ liệu dân cư của phụ huynh hoặc con em chưa được xác thực, cần cập nhật khẩn cấp vào hệ thống quản lý dân cư hoặc “sổ hộ khẩu điện tử”.

Để tạo lòng tin, chúng yêu cầu người dân liên hệ với một người tự xưng là “cán bộ phụ trách” qua số điện thoại được cung cấp nhằm hoàn tất thủ tục.

Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn truy cập đường link giả mạo, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP ngân hàng. Thông qua những thao tác này, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin bảo mật và thực hiện giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hoặc đại diện cơ quan nhà nước, đặc biệt khi yêu cầu xác thực thông tin cá nhân, cập nhật dữ liệu dân cư qua điện thoại.

Người dân tuyệt đối không cung cấp số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ; không truy cập các đường link đáng ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đối với các yêu cầu liên quan đến thông tin căn cước, cư trú hoặc dữ liệu dân cư, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh qua cơ quan Công an hoặc các kênh thông tin chính thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để trình báo, được hướng dẫn xử lý, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.