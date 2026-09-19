Cảnh báo thủ đoạn dùng ứng dụng ngân hàng giả để tạo giao dịch chuyển khoản 'ảo' nhằm chiếm đoạt tài sản

Từ trái qua, các đối tượng: Phạm Thị Cao Thiên, Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Cao Tiến và 3 chiếc ĐTDĐ tang vật vụ lừa đảo.

Theo đó, từ tin báo của người dân về việc bị lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để chiếm đoạt 3 chiếc ĐTDĐ, Công an phường Trảng Dài (TP Đồng Nai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Dài truy xét và phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo đang lưu trú tại nhà nghỉ D.C. (phường Trảng Dài) nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng, gồm: Phạm Thị Cao Thiên (2000), Nguyễn Huy Hoàng (1993) và Đỗ Cao Tiến (2003, cùng trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai); đồng thời thu giữ 3 chiếc ĐTDĐ là tang vật liên quan đến vụ lừa đảo.

Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật được đưa về Công an phường Trảng Dài để làm việc, đồng thời ngăn chặn hành vi phạm tội tiếp diễn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo giao dịch chuyển khoản không có thật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, khoảng 11 giớ ngày 13-9, Phạm Thị Cao Thiên lên mạng xã hội Telegram đặt mua một ứng dụng ngân hàng giả với giá 70.000 đồng. Ứng dụng giả này được thiết kế với giao diện và các thao tác tương tự ứng dụng ngân hàng thông thường. Người sử dụng có thể nhập thông tin tài khoản, số tiền và thực hiện các bước chuyển khoản. Tuy nhiên, thay vì phát sinh giao dịch thực tế, ứng dụng chỉ tạo ra màn hình thông báo giao dịch thành công.

Sau đó, Thiên cài đặt ứng dụng vào điện thoại của Đỗ Cao Tiến để phục vụ việc lừa đảo. Đỗ Cao Tiến rủ Nguyễn Huy Hoàng đến cửa hàng điện thoại Sơn Hà Mobile (trên đường Hà Nhân Sanh, TP Đồng Nai) của anh Giáp Sơn Hà, để mua 3 chiếc ĐTDĐ với tổng trị giá 13,5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, anh Hà cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Tiến sử dụng điện thoại đã cài ứng dụng ngân hàng giả, thực hiện thao tác chuyển khoản rồi đưa màn hình hiển thị thông báo “Chuyển khoản thành công” cho chủ cửa hàng kiểm tra.

Do tin tưởng giao dịch đã hoàn tất, anh Hà giao 3 chiếc ĐTDĐ cho Tiến và Hoàng. Nhận được tài sản, hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, liên lạc với Thiên rồi cùng đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Trảng Dài lẩn trốn.

Vụ việc cho thấy tội phạm lừa đảo đang liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng sự chủ quan của người bán trong quá trình giao dịch không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, việc sử dụng ứng dụng ngân hàng giả có giao diện tương tự ứng dụng ngân hàng thật khiến thông báo “Chuyển khoản thành công” trên điện thoại người mua không còn là căn cứ đủ để xác nhận giao dịch đã hoàn tất.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh và cơ sở kinh doanh khi bán hàng bằng hình thức chuyển khoản cần tuyệt đối cảnh giác. Không giao hàng, tài sản chỉ dựa trên hình ảnh hoặc thông báo giao dịch thành công được hiển thị trên điện thoại của người mua. Người bán cần trực tiếp kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình để xác nhận tiền đã thực sự được ghi có; có thể kiểm tra thông qua ứng dụng ngân hàng, tin nhắn thông báo hoặc các phương thức xác nhận giao dịch chính thức của ngân hàng.

Đối với giao dịch có giá trị lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần tạm thời chưa giao tài sản cho đến khi xác nhận chắc chắn tiền đã vào tài khoản. Không vì tâm lý ngại kiểm tra, tin tưởng khách hàng hoặc sợ mất cơ hội bán hàng mà bỏ qua bước xác nhận giao dịch. Khi phát hiện giao dịch nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và phối hợp xử lý.

Mỗi giao dịch chỉ thực sự an toàn và thành công khi người bán xác nhận được tiền đã vào tài khoản của mình. Cơ quan Công an đề nghị người dân, nhất là các hộ kinh doanh, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; nâng cao kỹ năng nhận diện, chủ động kiểm tra trước khi giao tài sản và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.