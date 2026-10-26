Cảnh báo thời tiết: Hà Nội dông lốc, Tuyên Quang nguy cơ lũ quét

Cảnh báo thời tiết Hà Nội: Đề phòng dông, lốc, sét

Theo thông tin khí tượng ngày 26/10, hình ảnh mây vệ tinh và ra đa thời tiết ghi nhận các vùng mây đối lưu đang hoạt động, tiếp tục phát triển trên nhiều khu vực thuộc TP. Hà Nội.

Các địa bàn xuất hiện mây đối lưu gồm Hòa Xá, Vân Đình, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hương Sơn, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Long Biên, Gia Lâm, Thiên Lộc, Ô Diễn, Tây Phương, Thạch Thất và Hát Môn.

Trong khoảng 3 giờ kể từ thời điểm phát bản tin, vùng mây đối lưu được dự báo tiếp tục gây mưa rào, có thể kèm dông tại Hòa Xá, Vân Đình, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Ứng Hòa, Hương Sơn, Phúc Sơn, Hai Bà Trưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Tương Mai, Lĩnh Nam, Hạ Bằng, Hòa Lạc và các khu vực khác của thành phố.

Trong điều kiện mây đối lưu phát triển mạnh, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét.

Đối với người tham gia giao thông, mưa dông có thể làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn khi di chuyển. Người dân cần chú ý quan sát, hạn chế đi qua khu vực có cây xanh lớn, biển quảng cáo hoặc công trình có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra gió mạnh.

Tuyên Quang: 4 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cùng với cảnh báo thời tiết tại Hà Nội, cơ quan khí tượng cũng phát đi thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo số liệu quan trắc, trong 2 giờ từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 26/10, một số khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong đó, trạm Tân Lập 2 ghi nhận lượng mưa 67mm, trạm Tân Lập 1 ghi nhận 32,4mm.

Trong 6 giờ tiếp theo tính từ 3 giờ ngày 26/10, lượng mưa tích lũy được dự báo phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, đặc biệt ở 4 xã Bắc Quang, Tân Quang, Tân Trịnh và Thông Nguyên.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, đồng thời làm hư hại công trình dân sinh và gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Trước nguy cơ trên, cơ quan chức năng địa phương được khuyến nghị rà soát các vị trí xung yếu, những điểm có nguy cơ nghẽn dòng chảy để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Người dân sinh sống tại khu vực ven suối, chân taluy, sườn đồi dốc cần theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết mới nhất, tránh đi qua những đoạn đường ngập sâu, khu vực có dấu hiệu sạt lở và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.