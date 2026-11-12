Cảnh báo thói quen sử dụng kính cường lực đã bị nứt

Theo thời gian, kính cường lực có thể bị nứt hoặc vỡ khi chịu những tác động, điều mà vốn dĩ sẽ ảnh hưởng đến màn hình điện thoại nếu không được bảo vệ. Nhiều người vẫn có thói quen "ráng thêm một chút" khi tiếp tục sử dụng mà không thay kính cường lực. Tuy nhiên, đây là hành động không nên, đặc biệt nếu phần nứt xuất hiện các cạnh sắc nhọn hoặc mảnh vỡ bắt đầu rơi ra. Thậm chí, một số hư hỏng nặng có thể làm ảnh hưởng đến màn hình.

Nhiều người có thói quen tiếp tục sử dụng điện thoại trong khi kính cường lực đã bị nứt vỡ. Ảnh minh họa

Tình trạng kính cường lực điện thoại bị nứt, vỡ chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến trải nghiệm sử dụng cũng như độ an toàn của thiết bị nếu không được thay mới kịp thời. Tùy thuộc vào mức độ nứt vỡ, những tác hại để lại có thể từ nhẹ nhàng đến rất nghiêm trọng.

Thứ nhất, việc kính cường lực bị nứt góc hay rạn nứt thành một đường dài xuyên qua màn hình sẽ tạo ra các kẽ hở lớn trên bề mặt. Đây là điều kiện lý tưởng để bụi bẩn, mồ hôi tay và nước xâm nhập trực tiếp vào bên trong máy. Nếu để tình trạng này kéo dài, hơi ẩm tích tụ có thể làm oxy hóa các mạch điện tử, dẫn đến hiện tượng sọc màn hình, chảy mực hoặc hỏng hoàn toàn tấm nền hiển thị đắt tiền.

Thứ hai, những mảnh kính vỡ siêu nhỏ có thể liên tục tì đè lên lớp màn hình cảm ứng mỏng manh bên dưới mỗi khi bạn thao tác vuốt chạm. Áp lực không đồng đều này dẫn đến nguy cơ liệt cảm ứng hoặc loạn cảm ứng tại khu vực bị nứt. Ngoài ra, việc cố gắng lướt tay trên một bề mặt kính vỡ rất dễ khiến đầu ngón tay của bạn bị trầy xước, chảy máu, đồng thời làm mắt phải điều tiết căng thẳng hơn do ánh sáng từ màn hình bị khúc xạ và nhiễu loạn qua các vết rạn nứt.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi kính cường lực bắt đầu xuống cấp, màn hình cảm ứng có thể không phản hồi ở một số vùng nhất định. Lúc này, việc thay mới kính cường lực là điều cần thiết.

Nếu nhận thấy dấu hiệu hư hỏng trên kính cường lực, hãy hành động ngay. Các vết nứt có thể lan rộng và các mảnh nhỏ có thể bong ra gây khó chịu khi sử dụng. Để gỡ bỏ, hãy thực hiện thao tác dưới đây một cách từ từ và cẩn thận để tránh làm xước màn hình bên dưới.

Tìm một khu vực đủ ánh sáng và tắt điện thoại.

Nếu kính cường lực bị vỡ nhiều, người dùng nên đeo kính bảo hộ và găng tay. Dán thêm một lớp băng dính trong suốt lên trên để giữ các mảnh vỡ lại với nhau.

Sử dụng móng tay hoặc thẻ nhựa mỏng để nhẹ nhàng nhấc một góc của kính lên, tránh dùng dụng cụ kim loại sắc nhọn.

Sau khi gỡ bỏ, hãy đảm bảo không còn mảnh vụn nào dính trên màn hình và lau sạch bằng khăn lau sợi nhỏ.

Kính cường lực có thể dễ vỡ hơn màn hình điện thoại, nên thay ngay khi đã vỡ. Ảnh minh họa

Nếu cảm thấy mệt mỏi với việc thay thế kính cường lực, người dùng có thể xem xét các giải pháp khác. Màng phim TPU (polyurethane nhiệt dẻo) hoặc màng phim hydrogel dẻo kết hợp với ốp lưng bảo vệ có thể là lựa chọn tốt hơn. Một số loại màng phim TPU còn có khả năng tự phục hồi, giúp giảm thiểu sự xuất hiện của vết xước.

Màng phim chất lượng cao sẽ bền lâu và không dễ bong tróc, trong khi ốp lưng tốt sẽ bảo vệ các cạnh và mặt sau của điện thoại. Có nhiều loại ốp lưng trên thị trường, từ ốp lưng siêu bền đến ốp lưng kiêm ví, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.

Ngoài ra, trong khi miếng dán màn hình trong suốt có thể không cung cấp khả năng bảo vệ va đập tốt như kính cường lực, nó vẫn là lựa chọn hợp lý nếu người dùng chủ yếu muốn chống trầy xước. Cuối cùng, lựa chọn tốt nhất là phù hợp với cách sử dụng điện thoại và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Để hạn chế nguy cơ nứt vỡ, người dùng nên tránh để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy, đặc biệt trong những tình huống phải kéo, xoay hoặc điều khiển xe tại khu vực chật hẹp. Trong trường hợp cần mang theo điện thoại, người dùng có thể cất thiết bị vào túi xách, balo hoặc cốp xe trong thời gian ngắn để giảm nguy cơ bị ép hoặc va chạm.

Các kỹ thuật viên cũng khuyến cáo không nên để điện thoại chung với chìa khóa, bật lửa hoặc các vật cứng khác trong túi quần. Bởi những vật dụng này có thể tạo ra các vết xước hoặc điểm tì lực lên màn hình và lớp kính bảo vệ.

Đối với những người không sử dụng kính cường lực, việc cẩn trọng trong quá trình sử dụng càng trở nên quan trọng hơn. Các mẫu smartphone hiện nay đều được trang bị mặt kính có độ bền cao, tuy nhiên mọi tác động từ va đập, trầy xước hoặc lực ép đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màn hình gốc của thiết bị. Nếu xảy ra hư hỏng, chi phí thay mặt kính hoặc màn hình thường cao hơn đáng kể so với việc thay một lớp kính bảo vệ.