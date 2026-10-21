Cảnh báo tên lửa Nga gián đoạn, Tổng thống Zelensky vừa phát đi thông báo mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/10 xác nhận hệ thống cảnh báo sớm của nước này đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga đã hoạt động trở lại, sau khi giới chức Ukraine trước đó cho biết có những thời điểm Kiev không nhận được cảnh báo từ các đồng minh.

“Điều này rất quan trọng đối với người dân chúng tôi, bởi chúng tôi có thể biết khi nào một tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng tới. Vì vậy, sáng nay đã bắt đầu với những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ”, ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Ba nhà lãnh đạo gặp nhau tại Oslo cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ông Zelensky cho biết dự kiến tiến hành các cuộc thảo luận chung với cả ba quan chức, một cuộc gặp song phương riêng với ông Witkoff và một cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Na Uy và Phần Lan.

“Hiện chúng tôi cũng đang có đối thoại mang tính xây dựng. Đối thoại có tính xây dựng vì tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình – Ukraine, châu Âu và Mỹ. Ngày mai sẽ mang lại điều gì, chúng ta hãy chờ xem”, ông Zelensky nói tại cuộc họp báo.

Những ngày gần đây, hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine đã gặp gián đoạn. Hệ thống này phụ thuộc vào thông tin tình báo của Mỹ để cảnh báo về các tên lửa đạn đạo Nga đang được phóng tới.

Các quan chức Nhà Trắng trước đó cho rằng những lần gián đoạn xuất phát từ “điều kiện thời tiết xấu”, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viện dẫn nguyên nhân lỗi phần mềm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga trong những tuần gần đây, đồng thời cáo buộc ông Zelensky làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu diesel toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến do Mỹ phát động nhằm vào Iran mới là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt hiện nay.

Trong khi Ukraine cho biết sẵn sàng ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga nếu Moskva có hành động tương tự, Điện Kremlin chưa xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn cụ thể. Theo hãng tin TASS, ngày 14/10, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết các điều khoản vẫn chưa được xác định và các cuộc trao đổi tiếp tục. Trước đó, ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ trích đề xuất ngừng tấn công lẫn nhau vào hạ tầng năng lượng, cho rằng Nga đang đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Moskva cũng nêu vấn đề bảo đảm an toàn hàng hải và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trong các cuộc thảo luận về đề xuất ngừng bắn.

Những gián đoạn trong hệ thống cảnh báo tên lửa diễn ra giữa lúc Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời Washington thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn. Ukraine cho biết đã có những đợt tên lửa đạn đạo Nga được phóng tới mà Kiev không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công của nước này nhằm vào những cơ sở thông tin liên lạc và năng lượng tại Ukraine.

Tranh cãi còn liên quan đến vai trò của Mỹ trong việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Kiev phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu từ Washington để phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa đạn đạo, trong khi chính quyền Mỹ khẳng định không cố ý ngừng hỗ trợ. Ngoại trưởng Rubio cho biết việc chậm bàn giao một lô tên lửa đánh chặn không xuất phát từ động cơ chính trị