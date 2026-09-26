Cảnh báo tàu thuyền trước nguy cơ lốc xoáy, gió giật trên biển Nam Bộ

Tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, mưa kết hợp triều cường được dự báo làm gia tăng nguy cơ ngập; trong khi trên biển tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/9, khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, chiều 26/9, mưa lớn chủ yếu tập trung chiều, tối ở khu vực TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai; các tỉnh, thành khác ở Nam Bộ mưa giảm nhiều, chỉ còn mưa tại một số khu vực ven biển. Đáng lưu ý, chiều 26/9, triều cường tại trạm Phú An có khả năng đạt mức báo động 1, vào khoảng 16 - 17 giờ, trùng với thời điểm mưa. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục có nguy cơ xảy ra ngập tại các khu vực trũng thấp, nơi hệ thống thoát nước còn hạn chế.

Dự báo ngày 27 và 28/9, triều cường tiếp tục lên mức báo động 3, cao hơn ngày 26/9. Khi triều cường kết hợp với mưa dông, nguy cơ ngập tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai sẽ gia tăng.

Thực tế, trong ngày 25/9, mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều khu vực tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực Bình Dương cũ. Tối ngày 25/9, trên địa bàn phường Thuận An, nước dâng cao, tràn vào nhà dân, gây ngập khoảng 0,5 m tại một số vị trí trũng thấp, khiến người dân phải kê cao tài sản hoặc chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Trên đường ĐT 746, đoạn gần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Tân Hiệp, nước có thời điểm ngập gần hết bánh xe máy, người dân phải dắt xe qua khu vực ngập. Lực lượng chức năng địa phương đã triển khai gia cố bờ kênh, bơm nước và hỗ trợ người dân.

Trước đó, sáng 25/9, hai vòi rồng liên tiếp xuất hiện ngoài khơi Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Vòi rồng đầu tiên xuất hiện khoảng 7 giờ, kéo dài hơn 30 phút rồi tan; ít phút sau, một vòi rồng khác tiếp tục hình thành ở khu vực lân cận. Vào chiều 20/9, khu vực này cũng đã xuất hiện vòi rồng.

Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, thực chất vòi rồng và lốc xoáy là cùng một hiện tượng khí tượng, khác nhau chủ yếu ở nơi hình thành và tiếp xúc. Lốc xoáy xảy ra trên đất liền, trong khi vòi rồng nước hình thành trên mặt nước. Hiện tượng này được tạo ra bởi các luồng không khí xoay tròn rất mạnh bên trong những đám mây dông.

Vòi rồng thường xuất hiện trong các cơn dông mạnh, nhất là khi điều kiện khí quyển có độ ẩm cao và các hình thế thời tiết gây bất ổn định. Do phạm vi nhỏ, thời gian tồn tại ngắn và di chuyển nhanh, hiện tượng này rất khó dự báo chính xác về thời điểm và vị trí xuất hiện. Dù phạm vi ảnh hưởng thường không lớn, vòi rồng có thể tạo ra sức gió rất mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, nhà cửa, cây cối và các công trình nếu di chuyển vào đất liền.

Trong ngày và đêm 26/9, vùng biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Trong dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân, chủ phương tiện và người điều khiển tàu thuyền thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, đặc biệt chú ý quan sát các đám mây dông phát triển mạnh; chủ động tránh xa khu vực có dông, không cố di chuyển qua vùng thời tiết nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Đối với khu vực đất liền, người dân cần hạn chế di chuyển qua nơi ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lớn; không trú dưới cây xanh, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình có nguy cơ gãy đổ. Người đi đường cần đặc biệt đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra đột ngột trong cơn dông, nhằm phòng tránh tai nạn do cây cối, cột điện và vật thể bị gió quật đổ.