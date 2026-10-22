Cảnh báo tấn công mạng trên toàn cầu đã được đưa ra

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vừa được phát hiện trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi cho các trang web trên toàn cầu, dẫn đến một cảnh báo tấn công mạng trên quy mô thế giới. Mặc dù lỗ hổng này đã tồn tại hơn một thập kỷ, nhưng nó chỉ mới được phát hiện gần đây nhờ sự hỗ trợ của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn nữa, một vấn đề gây tranh cãi đã nảy sinh khi bản vá bảo mật nhằm khắc phục lỗ hổng này được tung ra sớm hơn dự kiến, vô tình tạo cơ hội cho tin tặc thực hiện các cuộc tấn công. Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo khẩn cấp thông qua mạng xã hội, trong khi các quốc gia như Hà Lan và Phần Lan đã thực hiện những biện pháp quyết liệt, bao gồm cả việc tạm thời đóng cửa các trang web chính phủ trong bối cảnh nhiều nước đang nỗ lực ngăn chặn các thiệt hại do tin tặc gây ra.

PHP là là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở, chủ yếu được thiết kế và tối ưu cho việc phát triển ứng dụng web.

Theo các báo cáo từ The Wall Street Journal (WSJ) và Reuters vào ngày 21/10 (giờ địa phương), đội ngũ phát triển PHP đã tung ra bản cập nhật khẩn cấp để giải quyết hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. PHP hiện được sử dụng bởi khoảng 70% tổng số trang web mà ngôn ngữ lập trình nền tảng có thể xác định được. Được biết, bằng cách khai thác các lỗ hổng này, tin tặc có thể thực thi phần mềm độc hại trên máy chủ hoặc đánh cắp dữ liệu mà không cần phải đăng nhập. Cả hai lỗ hổng này đều nhận được điểm số 9,2 trên thang điểm 10 theo 'Hệ thống Đánh giá Lỗ hổng Phổ biến (CVSS)', xếp vào mức "nghiêm trọng" (Critical), mức độ rủi ro cao nhất.

Những lỗ hổng này được phát hiện trong quá trình kiểm tra bảo mật sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cách đây vài tháng, công ty bảo mật Calypso (có trụ sở tại Mỹ) đã xác định được các lỗ hổng thông qua các mô hình AI của OpenAI, đồng thời, Wiz, một công ty bảo mật có liên kết với Google cũng xác nhận các vấn đề tương tự bằng cách sử dụng các mô hình AI của riêng họ. Mặc dù một số lỗ hổng đã tồn tại hơn một thập kỷ và các dấu hiệu cảnh báo từng được nêu ra trong một đợt kiểm tra bảo mật bên ngoài vào năm 2024, nhưng quá trình khắc phục đã bị trì hoãn do những cuộc thảo luận kéo dài về khả năng các lỗ hổng này thực sự bị khai thác, cũng như những lo ngại về vấn đề tương thích với các chương trình hiện có.

Một tình huống phức tạp hơn đã phát sinh trong quá trình phân phối các bản vá lỗi. Vào ngày 21/10, công ty bảo mật Chainguard đã đơn phương phát hành phần mềm đã được vá sớm hơn khoảng sáu giờ so với thời điểm công bố chính thức theo kế hoạch. Nếu tin tặc có được phiên bản đã vá này, chúng có thể so sánh mã nguồn trước và sau khi sửa lỗi để xác định chính xác vị trí của các lỗ hổng bảo mật.

Trong khi đó, người dùng phổ thông vẫn ở thế không được bảo vệ cho đến khi họ kịp áp dụng các bản cập nhật. Trong một tuyên bố chính thức, PHP Foundation đã chỉ trích mạnh mẽ Chainguard, khẳng định rằng, công ty này đã "đơn phương phá vỡ thỏa thuận bảo mật thông tin" (embargo) và "phớt lờ nỗ lực suốt nhiều tuần của các bên liên quan nhằm phối hợp công bố đồng loạt". Để ứng phó, nhóm phát triển PHP đã đẩy nhanh tiến độ phát hành các bản vá bảo mật, đưa chúng ra sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là ngày 22/10. Về phía mình, Chainguard cho rằng, việc phát hành là điều không thể tránh khỏi, vì các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng đã thực sự diễn ra.

Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) thông báo trên nền tảng X rằng, họ "khuyến nghị tất cả các tổ chức và doanh nghiệp đang sử dụng PHP hãy chuẩn bị áp dụng các bản cập nhật để khắc phục hai lỗ hổng nghiêm trọng". Một số quốc gia châu Âu, bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Đức, Pháp, Bỉ và Áo đã tạm thời đóng cửa các trang web chính phủ như một biện pháp phòng ngừa trước khi tiến hành áp dụng bản vá.