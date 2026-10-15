Cảnh báo tai nạn thương tích nguy hiểm bụng kín ở trẻ em

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé trai N.Đ.K (10 tuổi, ở phường Trảng Bom) bị vỡ ruột non sau khi ngã xe đạp. Khi nhập viện cấp cứu, dù huyết động của bé K. ổn định nhưng các bác sĩ đã phát hiện vết bầm tím khoảng 2cm ở hạ sườn trái, cùng biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói. Nhận định đây là dấu hiệu cảnh báo chấn thương tạng kín, các bác sĩ đã lập tức cho bệnh nhi chụp CT Scanner bụng cấp cứu và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật kết hợp nội soi và phẫu thuật mở, bác sĩ ghi nhận đoạn ruột non gần góc tá hỗng tràng bệnh nhi bị thủng 1cm (chiếm 1/3 chu vi ruột), dịch tiêu hóa và thức ăn đã tràn vào ổ bụng. Các bác sĩ nhanh chóng khâu lỗ thủng ruột non, đồng thời rửa sạch toàn bộ ổ bụng nhằm loại bỏ dịch bẩn, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng và viêm phúc mạc nguy hiểm. Sau ca phẫu thuật, bé K. đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa II Chu Văn Lai, phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Khác với vết thương hở, chấn thương bụng kín do va đập trực tiếp (tay lái xe đạp, góc bàn, tay vịn) rất nguy hiểm vì tổn thương nằm sâu bên trong. Các tạng như: gan, lách, dạ dày, ruột hay bàng quang có thể bị giập vỡ dù bên ngoài chỉ có một vết bầm nhỏ.

Do đó, khi trẻ gặp tai nạn va đập vùng bụng, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan hay tự ý cho uống thuốc giảm đau, chườm nóng (việc này có thể làm mờ triệu chứng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán). Hãy đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa nhi gần nhất để được thăm khám và can thiệp kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho trẻ; đồng thời cần dạy trẻ cách đi xe đạp, di chuyển an toàn.