Cảnh báo tác hại toàn diện của rượu, bia

Các nghiên cứu tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2026 cung cấp thêm về tác hại của thức uống có cồn đối với sức khỏe cộng đồng.

GIA TĂNG NGUY CƠ BỆNH TẬT VÀ CHẤN THƯƠNG

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Khoa Thi và Hà Mẫn Ngọc (Bệnh viện Phổi Đồng Tháp), trên 8.766 người dân tại khu vực đầu nguồn sông Tiền ghi nhận mối liên quan giữa thói quen uống rượu, bia hằng ngày và bệnh lao phổi hoạt động.

Rượu, bia mang đến tác hại toàn diện cho sức khỏe (ảnh: Bệnh nhân suy thận mạn tính chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang). Ảnh: THỦY HÀ

Tỷ lệ mắc bệnh lao ở nhóm uống rượu, bia hằng ngày là 8,8%, cao hơn mức 4,1% ở nhóm không uống. Phân tích dịch tễ học cho thấy, nhóm uống hằng ngày có nguy cơ mắc lao phổi hoạt động cao gấp 2,2 lần so với nhóm không sử dụng.

Rượu, bia còn liên quan đến nguy cơ chấn thương nghiêm trọng. Nghiên cứu của Bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Tân, BS. Võ Văn Tân và BS. Đinh Hồng Chiến (Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho và Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang) trên 216 bệnh nhân chấn thương chi cho thấy, việc sử dụng rượu, bia trước tai nạn làm tăng nguy cơ gặp tai nạn giao thông gấp 5,42 lần, đa chấn thương gấp 3,44 lần và gãy xương xác định qua phim X-quang gấp 1,87 lần.

Những số liệu này cho thấy, việc sử dụng đồ uống có cồn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người uống, mà còn làm gia tăng nguy cơ chấn thương, kéo theo gánh nặng điều trị và những hệ lụy đối với gia đình, xã hội.

CẢNH BÁO BIẾN CHỨNG CẤP VÀ MẠN TÍNH

Báo cáo của Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Khôi và BS. Nguyễn Bá Triệu (Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang) đề cập hội chứng cai rượu, tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Việc quản lý và điều trị cần sử dụng thang điểm đánh giá chuyên biệt CIWA-Ar để theo dõi biểu hiện lâm sàng và nguy cơ biến chứng.

Ở người cao tuổi, khảo sát của BS. Trần Quốc Kính (Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang) trên 246 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên đến khám ngoại trú ghi nhận 2,4% mắc các rối loạn tâm thần và hành vi trực tiếp do sử dụng rượu, thuộc nhóm chẩn đoán F10 theo ICD-10.

Lạm dụng rượu có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn thần kinh, suy giảm nhận thức và cản trở quá trình điều trị bệnh mạn tính đi kèm.

Tác động của rượu, bia còn được ghi nhận ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối. Nghiên cứu của BS. Cao Trần Phương Quyên, TS. Phạm Thị Ngọc Nga và PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên (Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) cho thấy, nồng độ trung vị protein phản ứng C (CRP), chỉ số đánh giá tình trạng viêm, ở nhóm bệnh nhân có thói quen uống rượu, bia là 11,90 mg/L, cao hơn mức 8,70 mg/L ở nhóm không uống rượu, bia.

Một nguy cơ đáng lưu ý khác là tương tác giữa rượu, bia và thuốc. Khảo sát của Cử nhân Nguyễn Thị Minh Trang, Tiến sĩ, BS. Nguyễn Thành Nam và Cử nhân Trần Thị Mười (Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang) trên 337 bệnh nhân đái tháo đường type 2 cho thấy chỉ có 41,2% người bệnh hiểu đúng nguy cơ khi uống rượu, bia trong thời gian dùng thuốc.

Các cảnh báo y khoa cho biết, kết hợp rượu, bia với nitroglycerin có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp, dẫn đến tụt huyết áp nghiêm trọng. Trong khi đó, sử dụng cùng thuốc chống đông hoặc kháng tiểu cầu như aspirin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa.

Những kết quả nghiên cứu cho thấy tác hại của rượu, bia liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ bệnh truyền nhiễm, chấn thương đến rối loạn tâm thần và tương tác thuốc.

Người dân cần chủ động hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, tuyệt đối không uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Người đang điều trị bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ về nguy cơ tương tác trước khi sử dụng đồ uống có cồn, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

C.THẮNG - T.H

(lược ghi)