Nâng cao khả năng dự báo thiên tai giúp nông dân chủ động chống xâm nhập mặn, tránh rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

Nguy cơ gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói năm 2026 diễn ra mới đây, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNMT) cho biết, El Nino đang đặt ra nguy cơ gia tăng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026 - 2027, đặc biệt tại Trung Bộ và Nam Bộ. Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy El Nino đã đạt cường độ rất mạnh và dự kiến tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Các dự báo cho thấy, từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, xác suất El Nino duy trì cường độ rất mạnh khoảng 79%. Từ tháng 3/2027, hiện tượng này tiếp tục có khả năng duy trì trạng thái rất mạnh, trước khi suy yếu từ tháng 6/2027.

Đáng lưu ý, trong mùa khô, nhiệt độ trung bình trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, một số nơi cao hơn 2 độ C. Lượng mưa tại nhiều khu vực có khả năng thiếu hụt, nhất là Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Điều này làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất tại Tây Nguyên và Nam Bộ, đồng thời khiến tình trạng thiếu hụt nguồn nước, xâm nhập mặn ở Nam Bộ thêm đáng lo ngại.

Trước những diễn biến trên, Bộ NNMT đã triển khai công tác ứng phó từ sớm. Từ tháng 4/2026, Bộ ban hành Văn bản số 3764/BNNMT-KTTV ngày 17/4/2026, cung cấp thông tin về El Nino và nhận định nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Diễn biến hiện tượng này tiếp tục được cập nhật trong các bản tin nhận định thời tiết, thiên tai để các bộ, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó. Cùng với đó, Bộ ban hành kế hoạch xây dựng, cập nhật và triển khai kịch bản hạn hán, ứng phó với El Nino chi tiết theo 6 vùng kinh tế - xã hội và từng lưu vực sông.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 theo kịch bản rủi ro rất cao; xác định cụ thể nguy cơ tác động đến sản xuất và đời sống người dân. Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, sắp xếp mùa vụ sản xuất, xác định thời điểm xuống giống phù hợp; chủ động tích nước cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa năm 2026.

Chuyển từ tư duy "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa"

Một yêu cầu đặt ra hiện nay là thông tin dự báo phải đến được với người dân đúng thời điểm và có khả năng hỗ trợ trực tiếp các quyết định sản xuất. Thay vì chỉ thông báo hiện tượng thời tiết, ngành NNMT hướng tới cảnh báo cụ thể những tác động có thể xảy ra, giúp địa phương và người dân chủ động lựa chọn phương án phù hợp.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Thượng Hiền cho biết, định hướng thời gian tới là chuyển từ tư duy "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa", quản lý thiên tai theo hướng quản lý rủi ro. Trong đó, chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin cần tiếp tục được nâng cao, từng bước chuyển từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động.

Các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết đến từng địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về trồng trọt, chăn nuôi, phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất, hợp tác xã và người dân.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ NNMT Trịnh Việt Hùng thông tin, Việt Nam hiện phải đối mặt với 22 loại hình thiên tai cơ bản, từ sạt lở đất, sụt lún, hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn đến lũ quét, nắng nóng, giá rét... Đối với từng loại hình thiên tai, ngành NNMT đều chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo chu kỳ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc xây dựng kịch bản, Bộ đang đẩy mạnh đổi mới phương thức dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, ứng dụng công nghệ nhằm đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, kịp thời hơn. Bên cạnh đó, Bộ vận hành Cổng thông tin điện tử và các ứng dụng chuyên ngành, trong đó có ứng dụng Phòng, chống thiên tai... Các công nghệ cảnh báo sớm cũng được ứng dụng nhằm kéo dài thời gian chủ động ứng phó cho người dân.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, công nghệ dự báo, cảnh báo đã có nhiều tiến bộ, có thể cảnh báo lũ ống, lũ quét trước từ 3-6 giờ. Khoảng thời gian này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chính quyền và người dân kịp thời tổ chức di dời, sơ tán cả bản làng đến nơi an toàn.

Các ứng dụng và hệ thống cảnh báo này đã được triển khai, kết nối đến cấp xã, phường, thôn, bản và các tổ chức Hội, góp phần đưa thông tin phòng, chống thiên tai đến gần hơn với người dân.

Việc nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin, kết hợp với hướng dẫn sản xuất phù hợp từng vùng được kỳ vọng giúp nông dân chủ động hơn trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong thời gian tới.