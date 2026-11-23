Chủ động ứng phó từ kịch bản thiếu hụt nguồn nước

El Nino đang đặt ra nguy cơ gia tăng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026 - 2027, đặc biệt tại Trung Bộ và Nam Bộ. Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy El Nino đã đạt cường độ rất mạnh và dự kiến tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Các dự báo cho thấy, từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, xác suất El Nino duy trì cường độ rất mạnh khoảng 79%. Từ tháng 3/2027, hiện tượng này tiếp tục có khả năng duy trì trạng thái rất mạnh, trước khi suy yếu từ tháng 6/2027.

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Cần Thơ được chuyển đổi để hạn chế sử dụng nước ngọt. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Đáng lưu ý, trong mùa khô, nhiệt độ trung bình trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, một số nơi cao hơn 2 độ C. Lượng mưa tại nhiều khu vực có khả năng thiếu hụt, nhất là Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Điều này làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất tại Tây Nguyên và Nam Bộ, đồng thời khiến tình trạng thiếu hụt nguồn nước, xâm nhập mặn ở Nam Bộ thêm đáng lo ngại.

Trước những diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai công tác ứng phó từ sớm. Từ tháng 4/2026, Bộ ban hành Văn bản số 3764/BNNMT-KTTV ngày 17/4/2026, cung cấp thông tin về El Nino và nhận định nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Diễn biến hiện tượng này tiếp tục được cập nhật trong các bản tin nhận định thời tiết, thiên tai để các bộ, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó. Cùng với đó, Bộ ban hành kế hoạch xây dựng, cập nhật và triển khai kịch bản hạn hán, ứng phó với El Nino chi tiết theo 6 vùng kinh tế - xã hội và từng lưu vực sông. Đây là cơ sở để xác định nguy cơ thiếu nước theo từng khu vực, phục vụ công tác chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp; Văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino trong năm 2026-2027.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 theo kịch bản rủi ro rất cao; xác định cụ thể nguy cơ tác động đến sản xuất và đời sống người dân. Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, sắp xếp mùa vụ sản xuất, xác định thời điểm xuống giống phù hợp; chủ động tích nước cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa năm 2026.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026 - 2027, nhằm thống nhất chỉ đạo ứng phó trên phạm vi cả nước.

Đưa cảnh báo đến từng địa bàn, gắn với hướng dẫn sản xuất

Một yêu cầu đặt ra hiện nay là thông tin dự báo phải đến được với người dân đúng thời điểm và có khả năng hỗ trợ trực tiếp các quyết định sản xuất. Thay vì chỉ thông báo hiện tượng thời tiết, ngành Nông nghiệp và Môi trường hướng tới cảnh báo cụ thể những tác động có thể xảy ra, giúp địa phương và người dân chủ động lựa chọn phương án phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, định hướng thời gian tới là chuyển từ tư duy "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa", quản lý thiên tai theo hướng quản lý rủi ro. Trong đó, chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin cần tiếp tục được nâng cao, từng bước chuyển từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động.

Nông dân Cần Thơ căn cứ vào đặc điểm thổ nhưỡng, khả năng cấp nước, nhu cầu thị trường để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết đến từng địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về trồng trọt, chăn nuôi, phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất, hợp tác xã và người dân.

Để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát hành ứng dụng di động "Thời tiết Việt Nam" và "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai". Người dân có thể sử dụng các ứng dụng để tra cứu thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. Đáng chú ý, ứng dụng có khả năng theo dõi, cảnh báo tình hình mưa trước khoảng 30 phút tại vị trí người dùng đang đứng hoặc địa điểm dự kiến di chuyển đến.

Cũng theo ông Nguyễn Thượng Hiền, Bộ đang nghiên cứu sửa đổi Luật Khí tượng thủy văn và Luật Phòng, chống thiên tai, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2027. Việc sửa đổi nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo ngày càng chi tiết, sát với thực tiễn sản xuất.

Ở góc độ khác, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Việt Nam hiện phải đối mặt với 22 loại hình thiên tai cơ bản, từ sạt lở đất, sụt lún, hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn đến lũ quét, nắng nóng, giá rét... Đối với từng loại hình thiên tai, ngành Nông nghiệp và Môi trường đều chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo chu kỳ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc xây dựng kịch bản, Bộ đang đẩy mạnh đổi mới phương thức dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, ứng dụng công nghệ nhằm đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, kịp thời hơn. Bộ đã phối hợp với các nhà mạng di động như Viettel, MobiFone, VinaPhone gửi tin nhắn cảnh báo diện rộng trực tiếp đến các thuê bao tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Bộ vận hành Cổng thông tin điện tử và các ứng dụng chuyên ngành, trong đó có ứng dụng Phòng, chống thiên tai...

Theo Bộ trưởng, hiện nay, công nghệ dự báo, cảnh báo đã có nhiều tiến bộ, có thể cảnh báo lũ ống, lũ quét trước từ 3-6 giờ. Khoảng thời gian này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chính quyền và người dân kịp thời tổ chức di dời, sơ tán cả bản làng đến nơi an toàn.

Các ứng dụng và hệ thống cảnh báo này đã được triển khai, kết nối đến cấp xã, phường, thôn, bản và các tổ chức Hội, góp phần đưa thông tin phòng, chống thiên tai đến gần hơn với người dân. Việc nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin, kết hợp với hướng dẫn sản xuất phù hợp từng vùng được kỳ vọng giúp nông dân chủ động hơn trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong thời gian tới.