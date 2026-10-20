Cảnh báo sản phẩm giả mạo nhãn hiệu khau nhục Thất Khê

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh của người tiêu dùng về việc đặt mua sản phẩm khau nhục Thất Khê (Lạng Sơn) qua mạng nhưng khi nhận hàng, bên trong hộp chủ yếu là xương, khoanh chân giò, không giống sản phẩm được quảng cáo.

Đáng nói, bao bì sản phẩm sử dụng hình ảnh, thông tin gắn với đặc sản Lạng Sơn và quảng bá là sản phẩm OCOP 4 sao, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm giả mạo nhãn hiệu khau nhục Thất Khê, Lạng Sơn (Ảnh: Facebook OKN)

Trước thông tin trên, ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 9811/VP-KTTH, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Bát khau nhục Lạng Sơn đóng hộp. Theo đó, Chi cục QLTT tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan làm rõ nội dung phản ánh, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm nếu có.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khau nhục trên địa bàn; đồng thời gửi văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp xác minh thông tin liên quan đến sản phẩm được quảng bá, kinh doanh trên không gian mạng.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, qua rà soát thông tin vận chuyển, đơn hàng được một số người tiêu dùng phản ánh không xuất phát từ Lạng Sơn mà được gửi từ Long Biên, Hà Nội. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên trong hộp khau nhục được người tiêu dùng phản ánh không đúng với sản phẩm quảng cáo

Khau nhục Thất Khê là đặc sản của Lạng Sơn, đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Việc sử dụng tên gọi, hình ảnh đặc sản để quảng cáo hàng hóa không đúng nguồn gốc có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm đặc sản Lạng Sơn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị sản xuất và bao bì trước khi đặt mua, đặc biệt đối với hàng hóa được quảng cáo trên mạng xã hội.