Cảnh báo rủi ro trên các tuyến đường ngập nước mùa mưa

Một chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Tân hỗ trợ người dân khu phố Hương Phước di chuyển qua vùng ngập.

Các cơ quan chức năng cảnh báo, nhiều rủi ro có thể xảy ra khi người dân cố di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, dòng nước chảy mạnh hoặc đập tràn trong thời điểm mưa lớn, kéo dài.

Nước ngập tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngập nước không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người và phương tiện.

Chiều 22-9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như: Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, quốc lộ 1 và một số khu vực dân cư ngập sâu. Có nơi nước cao hơn nửa bánh xe, chảy mạnh khiến nhiều người đi xe máy phải dắt bộ, phương tiện chết máy, có trường hợp bị ngã do dòng nước và sóng nước ô tô chạy qua tạo ra. Lượng mưa cơ quan chức năng đo được lúc 16h30 đạt 55mm.

Đáng lo ngại hơn, tại một số khu vực, nước ngập không còn dừng ở mức gây cản trở giao thông mà chuyển thành dòng chảy mạnh, cuốn trôi phương tiện. Cũng trong chiều tối 22-9, trên địa bàn thành phố Đồng Nai xảy ra trường hợp người và ô tô bị nước cuốn. Cụ thể, bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc) đã bị nước cuốn trôi cùng xe ô tô khi đang lưu thông tại khu vực hồ Xa Cát, phường Bình Long. Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân vào sáng 24-9 và tiếp tục tìm kiếm ô tô bị cuốn trôi. Vụ việc là lời cảnh báo khi di chuyển qua khu vực nước chảy xiết, nhất là khi không xác định được độ sâu và địa hình phía dưới, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mưa lớn những ngày qua còn gây ngập tại nhiều phường, xã trong khu vực thấp trũng như: Phước Tân, Bình Minh, Trảng Dài, Long Bình, Tân An... Tại xã Bình Minh, có nơi nước sâu gần 1m; trên đường 767, nước ngập quá nửa bánh xe, tràn vào một số nhà dân. Lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương phải hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi và sơ tán khỏi những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Nguy cơ mất an toàn giao thông khi trời mưa to cũng xuất hiện tại một số khu vực có hệ thống thoát nước xuống cấp hoặc nắp cống bị xô lệch, mất nắp. Tại khu vực sân vận động Đồng Nai, có một số cống mất nắp hoặc nắp cống bị hở dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn. Đây là khu vực thường có người dân đi bộ, tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối. Trong điều kiện ánh sáng hạn chế, các vị trí này tiềm ẩn nguy hiểm; khi mưa lớn, nước chảy hoặc ngập cục bộ, miệng cống hở càng dễ bị che khuất, khiến người đi bộ khó nhận biết.

Trước diễn biến mưa lớn, ngập cục bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố chủ động bố trí lực lượng tuần tra, nắm tình hình tại các tuyến đường. Khi phát hiện điểm ngập gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng việc lưu thông, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cảnh báo, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình phù hợp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý tình huống, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Không cố đi qua vùng ngập sâu, nước chảy siết

Trước diễn biến mưa lớn, ngập cục bộ, Công an xã Bình Minh khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, tình hình mưa, lũ; hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh, nhất là những tuyến đường ven sông, suối và khu vực trũng thấp. Khi phát hiện nước dâng nhanh, người dân cần chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; không tự ý điều khiển phương tiện qua khu vực chưa xác định được độ sâu và dòng chảy.

Theo Thiếu tá Công Tiến Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 Công an thành phố, trong điều kiện mưa lớn, nước dâng cao, lực lượng chức năng luôn sẵn sàng triển khai phương tiện, thiết bị để hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ bị cô lập, ngập sâu hoặc xảy ra sự cố. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, người dân cần chủ động phòng ngừa, không cố di chuyển khi nước đã dâng cao hoặc dòng chảy mạnh.

Thiếu tá Công Tiến Nam cũng lưu ý, khi nước ngập che khuất mặt đường, người dân rất khó nhận biết các vị trí có hố sâu, miệng cống, rãnh thoát nước hoặc đoạn đường bị sạt lở. Do đó, việc cố vượt qua vùng ngập bằng xe máy, ô tô có nguy cơ hư hỏng phương tiện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.

Cơn mưa lớn vào chiều tối 22-9 khiến một đoạn trên quốc lộ 1, phường Tam Hiệp ngập sâu, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Từ góc độ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Thượng tá Nguyễn Đức Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo: Người dân không nên cố lưu thông qua những tuyến đường đang ngập sâu, nước chảy xiết hoặc không xác định được tình trạng mặt đường. Khi gặp đoạn ngập, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách, quan sát kỹ và ưu tiên lựa chọn tuyến đường an toàn hơn. Đặc biệt, không chạy theo phương tiện phía trước khi chưa xác định được độ sâu và khả năng lưu thông của đoạn đường.