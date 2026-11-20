Kết quả khảo sát đối với 500 người trưởng thành từng sử dụng AI để mua hoặc sử dụng thuốc và thực phẩm bổ sung sức khỏe trong một năm qua cho thấy 22% số người được hỏi đã tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc đang sử dụng dựa trên thông tin do AI cung cấp mà không tham vấn bác sĩ. Đặc biệt 56 người trong số này đã gặp các tác dụng phụ như tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn hay xuất hiện phản ứng bất lợi đối với sức khỏe.

Theo Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc, mặc dù các nền tảng AI phổ biến như ChatGPT, Gemini đều khuyến cáo người dùng tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế, song hiển thị của những cảnh báo này lại không gây được sự chú ý của người dùng.

Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc cũng kêu gọi người tiêu dùng chỉ sử dụng các câu trả lời của AI với mục đích tham khảo và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định thay đổi hoặc ngừng sử dụng thuốc.

R.G