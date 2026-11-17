Ngày 17-11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro số và kết nối thị trường quốc tế: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Tại hội thảo, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (VCCI) cho hay, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm khoảng 98% trên tổng số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (VCCI) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VCCI

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 vụ tấn công mạng; 52,3% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã chịu thiệt hại và khoảng 25,5 triệu tài khoản bị lộ lọt, tăng 76% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, khung pháp lý đang ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng đã có hiệu lực, đặt ra yêu cầu cấp thiết buộc doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thông tin và lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Ông Ngô Việt Khôi, chuyên gia bảo mật Công ty cổ phần An ninh dữ liệu Việt Nam (VNDS) chỉ ra những rủi ro khi doanh nghiệp mất kiểm soát dữ liệu. Ảnh: VCCI

Chia sẻ tại hội thảo, ông Ngô Việt Khôi, chuyên gia bảo mật Công ty cổ phần An ninh dữ liệu Việt Nam (VNDS) thông tin, hiện nay nhiều SME chưa có nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin, quy trình quản lý dữ liệu còn thiếu hoặc chưa được chuẩn hóa.

Tài khoản công việc có thể được sử dụng chung với tài khoản cá nhân; dữ liệu nằm rải rác trên máy tính của nhân viên; quyền quản trị website, fanpage được giao cho bên thứ ba nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Một tình huống khác là nhân viên nghỉ việc nhưng doanh nghiệp chưa kịp thu hồi quyền truy cập email, Google Drive, CRM hoặc fanpage. Khi đó, dữ liệu và tài nguyên số của doanh nghiệp vẫn có thể nằm trong tầm tiếp cận của người đã không còn làm việc tại đơn vị.

Ngay cả khi dữ liệu vẫn được lưu giữ trong hệ thống của doanh nghiệp, cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân không đúng mục đích cũng có thể dẫn đến rủi ro pháp lý. Đây là khía cạnh doanh nghiệp cần lưu ý bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Tại hội thảo, Đại úy Nguyễn Tiến Đức, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã phân tích, Luật An ninh mạng, cùng hệ thống nghị định hướng dẫn đã thiết lập các yêu cầu về bảo vệ hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu, cung cấp dịch vụ và hoạt động trên không gian mạng.

Đáng chú ý, mức phạt tối đa đối với tổ chức vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể lên tới 3 tỷ đồng. Riêng hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới có thể bị phạt tới 5% doanh thu năm trước liền kề. Hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt tới 10 lần khoản thu có được từ vi phạm.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 24 tháng, tước quyền sử dụng giấy phép và buộc khắc phục hậu quả.

Một yêu cầu quan trọng là doanh nghiệp phải chủ động xác định cấp độ bảo vệ hệ thống thông tin từ 1 đến 5, căn cứ vào chức năng, dữ liệu xử lý, đối tượng sử dụng và quy mô hệ thống.

Doanh nghiệp không được chia tách hệ thống nhằm hạ cấp độ bảo vệ. Người đứng đầu vẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật ngay cả khi thuê đơn vị bên ngoài cung cấp dịch vụ an ninh mạng.

Doanh nghiệp cũng phải rà soát việc lưu trữ dữ liệu, bảo đảm nhật ký hệ thống có thể truy xuất tối thiểu 12 tháng; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan chức năng và quản lý nội dung đăng tải trên không gian mạng. Chủ động thực hiện các giải pháp bảo vệ, ngăn ngừa sự cố lộ lọt thông tin, bị tấn công mạng.