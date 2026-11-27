Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thiết bị có kết nối Internet, người dân có thể chủ động kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính mà không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục, do tâm lý e ngại sử dụng công nghệ hoặc chưa nắm rõ cách thức thao tác, một số người dân đã nhờ người khác kê khai, nộp hồ sơ thay, thậm chí cung cấp mật khẩu tài khoản VNeID và mã OTP để người khác đăng nhập, thực hiện giao dịch. Đây là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân, bị lợi dụng danh tính và phát sinh những hệ lụy pháp lý khó lường.

Những rủi ro có thể gặp phải

Thứ nhất, nguy cơ bị chiếm đoạt, lợi dụng danh tính cá nhân. Tài khoản VNeID gắn với thông tin định danh của mỗi công dân. Việc cung cấp tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho người khác đồng nghĩa với việc trao quyền truy cập vào danh tính số của mình. Khi có quyền truy cập, đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện các giao dịch, đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, vay tín dụng hoặc tiến hành các hoạt động trái pháp luật dưới danh nghĩa của công dân. Khi xảy ra vi phạm, người có thông tin định danh bị lợi dụng có thể phải mất nhiều thời gian phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thứ hai, nguy cơ kê khai sai thông tin, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu. Người được nhờ thực hiện thủ tục có thể không nắm đầy đủ thông tin nhân thân, tình trạng hộ chiếu trước đó hoặc các nội dung cần kê khai của người đề nghị cấp hộ chiếu. Việc kê khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng sự thật có thể dẫn đến hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh, kéo dài thời gian giải quyết; trường hợp vi phạm pháp luật có thể bị xem xét xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, nếu thông tin địa chỉ nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính bị kê khai không chính xác, hộ chiếu có thể được chuyển đến sai địa chỉ, dẫn đến thất lạc hoặc không thể phát chuyển đến đúng người đề nghị cấp hộ chiếu.

Thứ ba, nguy cơ mất an toàn thông tin và bị lừa đảo. Việc chia sẻ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác có thể khiến công dân mất quyền kiểm soát tài khoản. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự tin tưởng để thu thập, sử dụng hoặc mua bán thông tin cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để bảo đảm an toàn khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến, người dân cần lưu ý:

1. Chủ động thực hiện việc nộp hồ sơ cấp hộ chiếu thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thao tác, người dân liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn, hỗ trợ; không tùy tiện nhờ người khác đăng nhập và thực hiện thay trên tài khoản cá nhân.

2. Thực hiện nguyên tắc “3 không”: Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu cho người khác; không chia sẻ mã OTP, thông tin định danh cá nhân; không truy cập, làm theo các đường dẫn hoặc quảng cáo dịch vụ không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin đăng nhập cho các cá nhân, tổ chức không đáng tin cậy.

3. Chủ động quản lý, bảo vệ tài khoản định danh điện tử; đăng xuất khỏi hệ thống sau khi sử dụng, thường xuyên kiểm tra thông tin và thay đổi mật khẩu khi cần thiết để tăng cường bảo mật tài khoản.

4. Trường hợp công dân không có khả năng tự nộp hồ sơ trực tuyến, có thể đề nghị cán bộ, nhân viên tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc người thân hỗ trợ hướng dẫn thao tác. Tuy nhiên, cần trực tiếp kiểm soát quá trình kê khai, kiểm tra kỹ các thông tin trước khi gửi hồ sơ; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc giao quyền kiểm soát tài khoản định danh điện tử cho người khác.

Thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến là giải pháp thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Tuy nhiên, sự thuận tiện chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi công dân nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động thực hiện các giao dịch trên tài khoản của mình và cảnh giác trước những lời mời chào dịch vụ làm hộ chiếu trực tuyến không rõ nguồn gốc.