Cảnh báo rủi ro đặt Tour du lịch 'chui'

Thời gian qua, du lịch Tuyên Quang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật với lượng khách tăng cao và các hoạt động kích cầu sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành, vẫn còn tiềm ẩn tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức, quảng cáo, môi giới và kinh doanh tour du lịch khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn của khách du lịch, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; đồng thời gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh tại địa phương.

Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với H.V.T. Ảnh: TTXVN phát

Thực tế cho thấy, một số đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng tài khoản cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội để quảng bá tour giá rẻ, nhận đặt cọc, tổ chức các chuyến đi tự phát, thiếu thông tin minh bạch về đơn vị tổ chức và trách nhiệm bảo đảm an toàn. Khi xảy ra sự cố, tranh chấp hoặc phát sinh thiệt hại, khách du lịch có thể gặp khó khăn trong việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm, yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị đơn vị chức năng xử phạt các đối tượng vi phạm.

Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.T (sinh năm 1995, trú tại xã Việt Lâm, Tuyên Quang) về hành vi “hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành” với mức phạt 46 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ điều kiện và thủ tục cấp phép trong trường hợp bắt buộc; công khai, minh bạch thông tin về đơn vị tổ chức và dịch vụ cung cấp. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký tour, kiểm tra giấy phép khi thuộc trường hợp phải có giấy phép, thận trọng với các chương trình du lịch có giá thấp bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản không rõ chủ thể. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.