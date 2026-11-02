Cảnh báo rửa tiền công nghệ cao từ vụ tấn công nền tảng Binance

Bảo đảm an ninh dữ liệu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền công nghệ cao. (Ảnh: HNV)

Theo báo cáo mới nhất từ Công ty phân tích dữ liệu blockchain hàng đầu thế giới Chainalysis (có trụ sở tại New York, là đơn vị thuộc ngành công nghiệp tài sản số trong việc phân tích blockchain), vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào sàn giao dịch Binance (chiếm đoạt hơn 6 tỷ USD) đã xuất hiện những phương thức rửa tiền phức tạp chưa từng có.

Cụ thể, tính đến ngày 1/11/2026, các đối tượng tấn công vẫn đang nắm giữ khoảng 3,2 tỷ USD dưới dạng các đồng tiền mã hóa gốc (như ETH, BTC, XRP, SOL, TRX). Do các tài sản này không có tổ chức phát hành trung tâm, việc can thiệp khóa từ xa là không thể thực hiện. Bên cạnh đó, khoảng 63-67 triệu USD đã bị tẩu tán khỏi hệ thống giám sát thông qua các dịch vụ hoán đổi liên chuỗi.

Mặc dầu vậy, phản ứng kịp thời từ cộng đồng an ninh mạng và các tổ chức phát hành stablecoin (như Tether, Circle) đã giúp phong tỏa ngay lập tức khoảng 2,85 tỷ USD (tương đương 44% tổng tài sản bị ảnh hưởng). Về phía nền tảng, Binance cho biết đã sử dụng nguồn vốn dự phòng để bù đắp 95% thiệt hại cho người dùng, từng bước khôi phục tính năng rút tiền và chuẩn bị công bố báo cáo minh bạch dự trữ.

Phân tích từ ChainTracer (chương trình truy vết thuộc Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam) cùng các tổ chức quốc tế cho thấy, điểm khác biệt nghiêm trọng trong vụ việc lần này là kẻ tấn công không chỉ dừng lại ở các công cụ chuyển đổi liên chuỗi truyền thống mà tập trung khai thác tối đa các giao thức cho vay phi tập trung và cơ chế luân chuyển dòng tiền tự động.

Thứ nhất, tạo “nhiễu” thông tin bằng giao dịch vòng tròn. Theo đó, tội phạm sử dụng phần mềm tự động thực hiện hàng chục nghìn giao dịch luân chuyển tiền qua lại giữa các ví.

Thứ hai, lợi dụng quỹ cho vay chung để cắt đứt liên kết dữ liệu. Trong đó, kế thừa lỗ hổng của cơ chế thế chấp tài sản, kẻ tấn công nạp các đồng tiền có rủi ro bị khóa (như USDT) vào các bể thanh khoản chung của giao thức Aave hoặc JustLend để vay ra các tài sản khác trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Khi tiền đã hòa vào quỹ chung, việc khóa đơn lẻ trở nên cực kỳ phức tạp nếu không muốn ảnh hưởng đến toàn bộ người dùng hợp pháp khác.

Thứ ba, xả hàng nhanh và chia nhỏ giao dịch. Thông qua các hệ thống hỏi giá (RFQ) và nhà tạo lập thị trường, hàng trăm triệu USD đã được chấp nhận đổi lấy tài sản khác với mức chiết khấu cao trong thời gian cực ngắn (chỉ khoảng 15 phút). Đồng thời, dòng tiền rút đi được chia nhỏ thành các khoản dưới ngưỡng 100.000 USD nhằm lọt qua hệ thống cảnh báo tự động của các sàn giao dịch.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ việc máy tính cá nhân của một kỹ sư vận hành hệ thống (DevOps) bị xâm nhập, từ đó lộ diện các điểm yếu trong quản trị quyền truy cập cấp cao.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) nhận định, sự cố trên không chỉ là tổn thất lớn đối với doanh nghiệp mà còn đặt ra thách thức cấp bách cho công tác quản trị rủi ro an ninh mạng toàn cầu.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền (AML), việc nghiên cứu, nhận diện sớm các hình thức tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao, giao thức phi tập trung là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ an toàn an ninh tài chính quốc gia.