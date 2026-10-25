Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

Càng gần giờ diễn ra concert Big Bang đêm thứ hai tại Hà Nội, lượng người và phương tiện hướng về sân vận động Mỹ Đình càng đông. Các dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên những tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức concert.

Tại một số đoạn đường, đặc biệt là khu vực trước cổng sân, phương tiện di chuyển chậm, xuất hiện tình trạng ùn ứ khi khán giả tập trung đến sân cùng thời điểm.

Lực lượng chức năng có mặt tại các khu vực giao thông trọng điểm để điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân di chuyển và hạn chế ùn tắc.

Bên ngoài Mỹ Đình, hàng dài người hâm mộ xếp hàng tại các khu vực kiểm soát vé, chờ hoàn tất thủ tục vào sân.

Nhiều khán giả mang theo lightstick hình vương miện, banner và phụ kiện cổ vũ, tạo nên không khí sôi động trước giờ biểu diễn. Nhiều người tỏ ra vội vã vì tới sát giờ check-in.

Xe ôm công nghệ, taxi được khán giả ưu tiên vì sự tiện lợi.

Công tác phân luồng được triển khai nhằm bảo đảm giao thông, đồng thời tạo điều kiện cho khán giả tiếp cận các cổng vào sân vận động.

Đông đảo người hâm mộ có mặt từ trưa để chuẩn bị cho concert.

Trước đó, tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của Big Bang tại Mỹ Đình thu hút hơn 40.000 khán giả. G-Dragon, Taeyang và Daesung mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Fantastic Baby, Haru Haru, Lies, Still Life.

Sức nóng từ đêm mở màn tiếp tục khiến lượng lớn người hâm mộ hướng về Mỹ Đình trong ngày 25/10. Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu lúc 19h30, khép lại hai đêm diễn của Big Bang tại Hà Nội.

Biển người đổ về sân vận động Mỹ Đình từ chiều 25/10.

Trước đêm diễn thứ hai, ban tổ chức kêu gọi khán giả chủ động quan sát, phản ánh các dấu hiệu bất thường cho lực lượng phụ trách sự kiện, đồng thời tuân thủ quy định kiểm soát vé và xếp hàng vào sân.

Theo hướng dẫn của ban tổ chức, khán giả tham dự concert phải thực hiện thủ tục kiểm tra vé, đổi vòng tay và di chuyển vào sân theo khu vực tương ứng với hạng vé đã mua. Việc kiểm soát vé và vòng tay là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham dự, hạn chế các trường hợp vào sân không đúng quy định.