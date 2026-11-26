Theo khảo sát và ước tính của các tổ chức, khoảng 60% người dân Italy sẵn sàng mua sắm trong dịp khuyến mại và giảm giá này. Cụ thể, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Codacons dự báo mức chi trung bình của người dân Italy là 262 euro, trong khi Boston Consulting Group ước tính là 280 euro, còn tổ chức nghiệp đoàn Confcommercio cho biết hơn một nửa người mua Italy dự kiến chi từ 100 đến 300 euro và hơn 70% kết hợp mua cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Dù vậy, có tới 72% người được hỏi nhận định các mức giảm giá dịp này ít nhiều bị thổi phồng.

Bên cạnh kỳ vọng săn ưu đãi, các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo xu hướng lạm dụng hình thức “mua trước, trả sau” (BNPL) có thể khiến người mua chi tiêu vượt khả năng tài chính.

Dẫn số liệu từ Fabi, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Adusbef cho biết giá trị mua sắm trực tuyến qua BNPL tại Italy đã tăng từ 1,9 tỷ euro năm 2022 lên 7,9 tỷ euro năm 2025 (tăng 316%), trong khi riêng dịp Black Friday năm 2025 ghi nhận mức tăng 104% so với năm 2024 theo dữ liệu của Crif.

Chủ tịch Adusbef, Antonio Tanza lưu ý tính nhanh gọn và vẻ ngoài không tính lãi dễ thúc đẩy mua sắm bốc đồng, khiến nhiều khoản trả góp nhỏ cộng dồn thành gánh nặng hóa đơn hằng tháng và làm người tiêu dùng mất cảm nhận về tổng chi tiêu thực tế.

Nguy cơ lừa đảo trực tuyến cũng gia tăng đáng kể trong mùa cao điểm khuyến mãi. Các chuyên gia bảo mật của Bitdefender Labs nhận định trung bình cứ hai tin nhắn thì có một tin chứa bẫy lừa đảo, phát tán qua email, tin nhắn SMS và quảng cáo mạng xã hội như TikTok dưới dạng ưu đãi ảo tới 90% hoặc quà tặng gắn với người nổi tiếng. Việc tội phạm mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thông điệp mượt mà hơn, giao diện website giả mạo giống bản gốc hơn nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.

Ngoài khía cạnh tài chính và an ninh mạng, Hiệp hội Y học Môi trường Italy (Sima) cảnh báo hệ lụy môi trường từ làn sóng giao nhận dịp Black Friday. Khoảng 45 triệu bưu kiện vận chuyển trên khắp Italy ước tính phát thải 60.000 tấn khí CO2 và tạo ra khoảng 100.000 tấn rác thải giấy cùng bìa carton, gia tăng áp lực ô nhiễm không khí và xử lý chất thải.