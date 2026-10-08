Cảnh báo những điểm ngập nước ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc lộ 51 đoạn qua phường Phước Thắng hướng từ Bà Rịa đi Vũng Tàu (tức đường Võ Nguyên Giáp) còn ngập nước vào trưa 8/10. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh thường có đợt mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây khó khăn cho xe cộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trên toàn Thành phố có 122 điểm ngập nước khi mưa lớn kéo dài do nước thoát không kịp.

Địa bàn phía đông Thành phố cũng có 12 điểm ngập nước, trong đó chủ yếu nằm trên Quốc lộ 51. Cụ thể ở các lý trình sau trên Quốc lộ 51 đã xảy ra ngập đường khi mưa lớn:

Km43+300 đến Km43+800 (phường Phú Mỹ, hướng từ Đồng Nai về Phú Mỹ); Km44+300 đến Km44+600 (phường Phú Mỹ, hướng từ Đồng Nai về Phú Mỹ); Km49+100 đến Km49+700 (phường Tân Phước, hướng đi Đồng Nai);

Km52+300 đến Km52+800 (ngã tư Hội Bài, phường Tân Hải, hướng đi Đồng Nai); Km68+900 đến Km69+400 (phường Phước Thắng, hướng từ Vũng Tàu đi Bà Rịa); Km73+500 (phường Phước Thắng, hướng từ Bà Rịa đi Vũng Tàu).

Quốc lộ 51 đoạn qua phường Phước Thắng có cảnh báo ngập nước ở cả hai chiều. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngoài ra còn có các điểm ngập khác khi mưa lớn như: đường Lê Hồng Phong nối dài; đường 30/4, đoạn từ cảng Dầu khí đến chợ Thắng Nhất; đường 2/9; đường Nguyễn An Ninh; đường Trương Công Định (thuộc phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng). Ở xã Long Hải cũng có đường Nguyễn Tất Thành sẽ ngập khi mưa lớn kéo dài.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông trước khi ra đường để chủ động chọn tuyến đường thay thế hoặc điều chỉnh giờ di chuyển để tránh các điểm ngập nêu trên.

Trong trường hợp buộc phải đi qua đoạn đường ngập cần chú ý quan sát mực nước ngập để có những xử lý an toàn. Đặc biệt khi mực nước đã ngập cao khoảng từ 20-30cm trở lên không nên cố vượt qua.

Ngoài ra, cảnh giác với các hố ga mất nắp, vật cản dưới nước, đồng thời tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để đề phòng nguy cơ điện giật.

Khi người dân cần hỗ trợ hoặc muốn phản ánh tình hình ngập nước, ùn ứ giao thông có thể liên hệ trực tiếp lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường hoặc đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông: 0326.08.08.08.