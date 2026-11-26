Dược sĩ Ngô Minh Trang – Khoa Dược, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An), cho biết sốt, đau mỏi người và ho xuất hiện đột ngột là những biểu hiện thường gặp của cúm mùa. Cúm có thể gặp quanh năm và thường gia tăng vào mùa đông xuân, phần lớn người bệnh đỡ trong khoảng một tuần, dù ho có thể kéo dài hơn.

Đặc biệt, cả cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, nhất là ở người có nguy cơ cao. Trong đó, cần nhận biết dấu hiệu nghi mắc cúm bao gồm: Sốt, có thể kèm ớn lạnh hoặc rét run. Một số người mắc cúm có thể không sốt; đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi rõ; ho, thường là ho khan, đau rát họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi. Hoặc buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy có thể gặp, nhất là ở trẻ em.

Cúm A và cúm B đều có thể gây các đợt dịch cúm mùa. Triệu chứng của hai loại rất giống nhau và cũng có thể gặp trong các bệnh hô hấp khác nên bác sĩ sẽ cân nhắc xét nghiệm khi cần.

Cả cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, nhất là ở người có nguy cơ cao. Ảnh minh họa

Theo Dược sĩ Ngô Minh Trang, với người bệnh có triệu chứng nhẹ và không thuộc nhóm nguy cơ cao, thường chỉ cần nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống phù hợp và theo dõi diễn biến. Có thể dùng paracetamol để hạ sốt, giảm đau theo hướng dẫn. Kiểm tra thành phần thuốc cảm phối hợp để tránh dùng trùng paracetamol. Không dùng aspirin để hạ sốt cho trẻ mắc hoặc nghi mắc cúm.

Oseltamivir là thuốc kháng virus dùng theo chỉ định của bác sĩ. Người nghi mắc cúm có biểu hiện nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần được đánh giá sớm để điều trị kịp thời. Khi có chỉ định, thuốc thường mang lại lợi ích lớn nhất nếu bắt đầu trong 48 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu đã qua 48 giờ, người bệnh vẫn cần đi khám sớm vì bác sĩ có thể chỉ định thuốc tùy tình trạng.

Không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh hoặc corticoid. Kháng sinh không điều trị được virus cúm. Bác sĩ có thể chỉ định kháng sinh nếu nghi ngờ hoặc xác định có nhiễm khuẩn kèm theo.

Để chủ động phòng cúm và giảm lây cho người thân, chuyên gia khuyến cáo mọi người cần tiêm vaccine cúm hằng năm để giảm nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng. Đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, khi chăm sóc người bệnh hoặc khi đến nơi đông người trong mùa cúm.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi; giữ phòng thông thoáng, vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm tay. Khi mắc cúm, nên nghỉ tại nhà và hạn chế tiếp xúc gần, đặc biệt với người có nguy cơ diễn biến nặng.

Trường hợp nếu người bệnh khó thở, tím môi, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, khó đánh thức hoặc co giật cần đưa đến khoa Cấp cứu ngay. Ở trẻ em, thở nhanh hoặc lồng ngực lõm vào khi hít thở cũng là dấu hiệu nguy hiểm.

Đưa người bệnh đi khám ngay nếu nôn nhiều, không uống được, tiểu rất ít, sốt cao kéo dài hoặc đã đỡ rồi sốt trở lại hay ho nặng hơn. Trẻ dưới 3 tháng tuổi có sốt cần được khám ngay, kể cả khi chưa có biểu hiện khác.

Đồng thời, liên hệ cơ sở y tế sớm ngay khi có triệu chứng nghi cúm, kể cả khi triệu chứng còn nhẹ, nếu người bệnh là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt dưới 2 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch.