Cảnh báo những chiêu trò 'mượn đầu heo nấu cháo'

Hai đối tượng Trần Thị Cẩm Hoa và Ngô Hải Nam tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 12-2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Khê, Đà Nẵng), do cần tiền để trả nợ cá nhân nên Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc cần mượn tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó trả lại tiền cho người cho vay.

Tin tưởng thông tin trên cũng như nghe những lời hứa hẹn của Hoa, ngày 29 và 30-12-2025, bà H.T.D. (trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục. Sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. số tiền hơn 1,2 tỷ đồng!

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra thông báo, cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn (SĐT 0935.345.227) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cũng với cái mác nhân viên ngân hàng, Nguyễn Đặng Duy (1999, trú xã Tiên Phước, Đà Nẵng) đã có hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với chiêu trò đáo hạn. Theo đó, thông qua mối quen biết của mình, từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần vay tiền của bà T. với lý do “đáo hạn ngân hàng cho khách”.

Sau thời gian đầu đều trả tiền đúng hạn, Duy tiếp tục vay số tiền lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ, trả lãi và cho người khác vay. Có thời điểm, Duy vay 1,4 tỷ đồng từ người khác để trả bà T., rồi ngay hôm sau lại vay chính số tiền này từ bà T. với lý do đáo hạn ngân hàng để trả khoản vay trước đó.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy.

Từ tháng 6-2025 đến tháng 1-2026, Duy nhiều lần vay tiền theo hình thức tương tự. Đến ngày 30-3-2026, số tiền còn nợ bà T. được xác định gần 1,98 tỷ đồng và chưa được khắc phục. Mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Duy để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần thận trọng với những lời đề nghị vay số tiền lớn để “đáo hạn ngân hàng”, kể cả từ người quen. Không nên chỉ dựa vào việc người vay từng trả tiền, trả lãi đúng hạn để tiếp tục giao tiền. Đặc biệt, cần cảnh giác với dấu hiệu “vay - trả - vay lại”, số tiền tăng dần, liên tục đưa ra lý do để vay thêm. Trước khi giao tiền, cần xác minh rõ mục đích sử dụng, lập giấy tờ, chứng từ đầy đủ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị gian dối, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để bảo vệ tài sản của mình.

Cũng với hành vi: “Lừa đào chiếm đoạt tài sản”, Ngô Hải Nam (1991, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) cũng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và ra bắt tạm giam để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nam sử dụng giấy tờ tùy thân thật để liên hệ, ký hợp đồng thuê xe ô-tô tự lái, tạo lòng tin để chủ xe giao phương tiện cùng giấy tờ liên quan. Sau khi nhận xe, Nam sử dụng thông tin, hình ảnh trên giấy đăng ký xe để đặt làm giấy tờ giả như căn cước công dân, thông tin VNeID, giấy chứng nhận kết hôn, từ đó tạo dựng thông tin bản thân là chủ sở hữu hoặc chồng của người đứng tên đăng ký xe. Với bộ giấy giờ giả này, Nam đưa phương tiện đi cầm cố, chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền. Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT bước đầu làm rõ Nam đã sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để chiếm đoạt 3 xe ô-tô của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái từng giao xe cho Ngô Hải Nam; các tiệm cầm đồ, cơ sở mua bán xe hoặc cá nhân đã nhận cầm cố, mua bán, chuyển nhượng phương tiện từ Nam bằng phương thức tương tự, chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để những cá nhân, tổ chức có thể là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết, chủ động trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.