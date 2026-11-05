Cảnh báo nhiều vùng biển có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh

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Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Từ chiều 6/11, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Cảnh báo, đêm 6/11 và ngày 7/11, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2- 4m, biển động mạnh.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố khu vực ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.