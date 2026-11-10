Cảnh báo nhiệt độ toàn cầu tiếp tục ở mức cao kỷ lục

Một hồ chứa khô cạn ở Miryang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo báo cáo công bố ngày 9-11 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn 1,47 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Mức này tương đương năm 2023 và 2025, chỉ thấp hơn mức tăng 1,55 độ C của năm 2024, năm nóng nhất từng được ghi nhận.

WMO cho biết El Nino hiện góp phần làm nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 0,1-0,2 độ C và có thể kéo dài ít nhất đến tháng 2-2027. Hiện tượng này cũng thúc đẩy quá trình tích tụ nhiệt trong đại dương. Lượng nhiệt lưu trữ ở độ sâu 2.000m được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026, sau khi lập kỷ lục vào năm 2025.

Mực nước biển toàn cầu trong giai đoạn tháng 6 đến 8 cũng đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc vệ tinh năm 1993. Tốc độ dâng trung bình hằng năm tăng từ 2,4mm trong giai đoạn 1993-2002 lên 3,9mm trong giai đoạn 2017-2026.

Trong khi đó, các sông băng tiếp tục tan chảy nghiêm trọng. Riêng năm 2025, lượng băng mất đi ước tính 408 tỷ tấn, tương đương làm mực nước biển dâng thêm khoảng 1mm.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cảnh báo lượng nhiệt tích tụ trong đại dương liên tục lập kỷ lục trong 10 năm qua. El Nino hiện nay có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trong năm tới.

Tại Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình 10 tháng đầu năm 2026 đạt 15,5 độ C, cao thứ hai trong lịch sử cùng kỳ. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) nhận định nước này có khả năng tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ trong năm nay.