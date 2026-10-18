Cảnh báo nguy hiểm từ thử thách ăn gỏi cuốn 10kg tại TPHCM

Một quán cơm tại phường Sài Gòn, TPHCM từ cuối tháng 9/2026 đưa ra thử thách ăn gỏi cuốn khổng lồ khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, thử thách được đưa khi khách hàng hoàn thành suất ăn nặng khoảng 10kg trong vòng 30 phút sẽ nhận thưởng 5 triệu đồng. Ngược lại, nếu không ăn hết, người chơi phải trả 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, chiếc gỏi cuốn được làm từ 3kg tôm, 3kg thịt, 2kg bún và 2kg rau, tất cả được gói trong bánh tráng thành một cuốn có kích thước đặc biệt lớn.Thực khách có thể tham gia theo nhóm, tối đa 5 người, để cùng trải nghiệm. Người chơi phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân.

Chiếc gỏi cuốn khổng lồ trọng lượng khoảng 10kg

Ăn vì ngon miệng, đừng ăn để chịu đựng

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho rằng, việc ép cơ thể tiếp nhận lượng thức ăn khổng lồ trong thời gian ngắn không phải cách chứng minh sức khỏe, mà là hành vi có thể dẫn tới những cấp cứu nguy hiểm.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, điều đáng ngại không nằm ở món ăn có kích thước lớn, nguy cơ xuất hiện khi một người bị thúc ép phải ăn hết, ăn nhanh và tiếp tục ăn bất chấp tín hiệu của cơ thể.

Dạ dày có thể giãn, nhưng không thể chứa vô hạn. Cảm giác no là một phần trong hệ thống điều hòa lượng ăn của cơ thể. Khi dạ dày căng lên, các tín hiệu thần kinh góp phần báo cho não rằng đã đến lúc giảm ăn hoặc dừng lại. Nhưng trong cuộc thi, tín hiệu ấy dễ bị phớt lờ. Người chơi từ ăn vì ngon miệng chuyển sang ăn để chịu đựng.

Theo chuyên gia y tế, nguy hiểm có thể xuất hiện trước cả khi dạ dày đầy. Khi chạy đua với thời gian, người chơi dễ nhai qua loa, nuốt miếng lớn, vừa ăn vừa nói hoặc cố nuốt khi đang thở gấp. Đó là điều kiện làm tăng nguy cơ hóc nghẹn và hít sặc. Nếu thức ăn gây tắc đường thở, người bệnh có thể không nói được, không ho hiệu quả, không thở được, thậm chí mất ý thức.

Một nguy cơ khác, khi lượng thức ăn được nạp quá lớn trong thời gian ngắn, dạ dày có thể căng giãn nghiêm trọng, gây đau, chướng bụng, buồn nôn hoặc nôn. Trong những trường hợp nặng, sự căng giãn có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn nuôi thành dạ dày. Thiếu máu kéo dài có nguy cơ dẫn tới hoại tử, thủng hoặc vỡ, khiến thức ăn và dịch tiêu hóa tràn vào ổ bụng.

Theo BS Hoàng, dạ dày giãn lớn còn có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn trong trường hợp nặng. Vì vậy, bụng chướng tăng nhanh, đau tăng dần hoặc khó thở sau cuộc thi cần được đánh giá y tế khẩn cấp, không nên tiếp tục chịu đựng.

Nói về quan niệm “ăn không nổi thì nôn ra”, BS Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, suy nghĩ này biến một phản ứng của cơ thể thành phương án dự phòng sai lầm.

Bởi nôn mạnh, liên tục có thể gây rách niêm mạc vùng nối thực quản với dạ dày, gọi là hội chứng Mallory-Weiss, thường biểu hiện bằng nôn ra máu. Nặng hơn, thực quản có thể bị vỡ xuyên thành, gọi là hội chứng Boerhaave, khiến dịch tiêu hóa rò vào lồng ngực. Đau ngực dữ dội sau nôn, khó thở hoặc suy sụp nhanh là những dấu hiệu không được chần chừ. Người chơi không thể tự phân biệt hai tình trạng này ngay tại bàn ăn. Cũng không thể lấy việc “đã nôn được” làm bằng chứng rằng nguy cơ đã qua.

Bên cạnh đó, nếu chủ động móc họng để tiếp tục ăn hoặc dùng thuốc nhuận tràng... có thể tạo thêm tổn thương.

Một số người thường dùng nước để ép cơ thể nuốt tiếp, BS Hoàng đưa ra cảnh báo, nước thường được dùng như công cụ giúp nuốt nhanh, làm mềm thức ăn hoặc giảm cảm giác nghẹn. Nhưng nước cũng chiếm thể tích trong dạ dày đang căng đầy. Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn còn có thể gây hạ natri máu. Khi nặng, tình trạng này có thể biểu hiện bằng đau đầu, buồn nôn, lú lẫn, co giật hoặc hôn mê. Cũng không nên tự dùng baking soda hay cố uống nước có ga để “giải phóng” dạ dày. Sinh thêm khí không làm biến mất khối thức ăn đã nuốt, mà có thể khiến tình trạng căng chướng bụng nặng nề hơn.

Nhịn đói để dành bụng, uống nước để nuốt nhanh, rồi tìm cách nôn sau cuộc thi: chuỗi hành vi ấy không tạo thành một quy trình an toàn. Nó chỉ cho thấy cơ thể đang bị ép phục vụ mục tiêu thắng cuộc.

Không thể đẩy hết trách nhiệm cho người chơi

Từ vụ việc trên, BS Hoàng cho rằng không phải ai thi ăn cũng sẽ vỡ dạ dày, đột tử hoặc chịu tổn thương vĩnh viễn. Cũng không thể từ một bữa ăn khổng lồ mà kết luận người tham gia chắc chắn mắc đái tháo đường, gan nhiễm mỡ hay liệt dạ dày.

Tuy nhiên, hóc nghẹn, giãn dạ dày cấp, tổn thương do nôn và rối loạn điện giải đã là những lý do đủ nghiêm túc để không khuyến khích hành vi nhồi nhét.

BS Hoàng cũng chỉ ra những dấu hiệu không được phép “cố thêm”. Sau khi ăn quá nhiều, cần ngừng ngay và tìm trợ giúp y tế khi xuất hiện: Không nói được, không thở được hoặc ho không hiệu quả do nghẹn; đau bụng hay đau ngực dữ dội, nhất là sau nôn; bụng chướng tăng nhanh, nôn liên tục hoặc nôn ra máu; khó thở, ngất, lú lẫn, co giật hoặc vã mồ hôi lạnh.

Không có phần thưởng nào đáng để trì hoãn cấp cứu. Không chờ ăn hết. Không chờ quay xong. Không ép người chơi tiếp tục chỉ vì “còn vài miếng nữa”. Trong khi chờ cấp cứu, không cố cho ăn uống thêm hoặc chủ động gây nôn. Việc điều trị phụ thuộc tổn thương cụ thể; những biến chứng nặng có thể cần can thiệp khẩn.

BS Nguyễn Huy Hoàng

Quay lại thử thách cuộc chơi trên, BS Hoàng cho rằng, người tham gia có quyền lựa chọn, nhưng cách tổ chức có thể thúc đẩy họ vượt quá giới hạn. Khi phần thưởng chỉ được trao nếu ăn hết, còn bỏ cuộc bị chế giễu, bị phạt... khiến quyết định dừng lại không còn dễ dàng.

Nhà hàng, người dẫn chương trình và người quay nội dung không nên kích tướng người đã có biểu hiện khó chịu. Câu “cố thêm một miếng” có thể vô hại trong lời nói, nhưng không vô hại trong mọi hoàn cảnh. Cơ sở kinh doanh có thể tạo sức hút bằng phần ăn chia sẻ theo nhóm hoặc trải nghiệm nhiều món với khẩu phần nhỏ. Nếu tổ chức sự kiện ăn uống, cần có người được đào tạo sơ cứu và phương án gọi cấp cứu.

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